Le rugby en fête à Lille du 22 au 24 septembre !

Qui a dit que le Nord n’est pas une terre de rugby ? Pendant trois jours complets, ce lieu commun n’aura plus lieu d’être. Car Midi Olympique s’est associé à la Ligue régionale de rugby des Hauts-de-France pour vous proposer un évènement qui fera date : le Lille Métropole Rugby Festival, qui se tiendra les jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 septembre à Lille, sur la fameuse place de la République, soit en plein centre de la cité lilloise. Ces dates n’ont pas été choisies au hasard bien sûr : nous serons à moins d’un an de la prochaine Coupe du monde qui se tiendra en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, et dont Lille figure parmi les villes hôtes. Pendant ces trois jours, de 9 heures du matin à 20 heures, cet évènement vous proposera non-stop des animations sportives, culturelles, mixtes et inclusives autour de thématique rugby et du prochain Mondial. Comme précisé plus haut, cet évènement est totalement gratuit et ouvert à toutes et à tous : licencié(e)s ou non pratiquant(e)s, scolaires, étudiant(e)s, commerçant(e)s, acteurs économiques, institutionnels et décideurs, grand public… tout le monde sera le bienvenu !

Tournois à 5, jeux pour enfants et initiations au programme

De la même manière qu’à Toulouse pour le Toulouse Rugby Festival, une pelouse naturelle sera installée sur la Place de la République pour permettre l’organisation de tournois de rugby, à 5 contre 5 et sans plaquage, afin de permettre au plus grand nombre de profiter de l’évènement. Il y aura également des ateliers techniques, des initiations, expositions, un village de partenaires (Métropole Européenne de Lille, le Département du Nord, la Région Hauts-de-France et la Mairie de Lille en tête d’affiche, Unikalo, l’Armée de l’Air et de l’Espace, 3 Brasseurs et Sources Alma en partenaires associés) des animations et même un job dating. Vous l’aurez compris, les ambitions de cet évènement sont multiples : d’abord, il s’agit de créer un événement grand public, inclusif, mixte, ouvert et festif, autour d'un socle fédérateur : les valeurs d'un sport construit sur les principes de solidarité, engagement, respect et convivialité le tout à un an de la Coupe du monde en France. Pour rendre cette dernière la plus belle possible, il faut initier le plus large public possible aux règles et à la culture du rugby, en partageant son histoire et ses engagements. En même temps, ce sera l’occasion d’affirmer la légitimité de la métropole lilloise comme territoire de rugby et promouvoir le statut de "ville hôte" France 2023. Enfin, le LMRF vise à développer l’intégration, renforcer la mixité sociale, et même œuvrer pour l’emploi en favorisant la rencontres entre citoyens et entreprises. Alors notez vite ces dates dans vos agendas, et rendez-vous à Lille !