Le match fut précédé d’une incertitude puisque les joueurs biarrots n’avaient pas vu leurs licences homologuées. Ce n’était donc pas un match au sens administratif du terme, mais une « opposition dirigée » avec des transformations tentées en drop, des mêlées simulées en fin de partie (le BO n’avait que trois piliers de métier). Il y avait toutefois un arbitre habitué aux joutes professionnelles.

Force est restée à l’équipe d’Elite, même si on s’imaginait que la Section prendrait le large plus vite et surtout, différemment. Trois premiers essais quasiment semblables, deux ballons portés après touche, puis une phase approchante . Heureusement, Vincent Pinto offrit un essai aéré à la foule sur un service de Clovis Le Bail. Biarritz n’a pas démérité, loin de là, les Basques ont su crânement construire deux ou trois mouvements séduisants qui auraient mérité mieux.

À SAINT-LARY - vendredi 19 heures - Pau bat Biarritz 22-0 (mi-temps, 5-0)

Spectateurs : 2 500.

Arbitre : M. Caballero.

PAU : 4E Delhommel (27e), Van Dyk (56e), Ruffenach (63e), Pinto (80e). 1 T Debaes (80e).

PAU

Laporte, Pinto, Roudil, Vatubua, Barrett, (o) Henry, (m) Daubagna (cap.), Whitelock, Joseph, Hamonou, Maximin, Cummins, Papidze, Delhommel, Seneca

Entrés en jeu : Ruffenach, Parrou, Van Dyk, Ducat, Capelli, H. Auradou, Puech, Le Bail, Debaès, Gailleton, Mondinat, Tailhadès, Rey, Corato, Gorgadze.

BIARRITZ

Lonca ; Fariscot, Perraux, Tomané, Barry, (o) Bosch, (m) Couilloud, Hebert, Dyer, O’Callaghan, Tyrell, Motoc, Nutsumidze, Soury, Millar.

Entrés en jeu : Sauveterre, Erdocio, Ma’afu, Augry, Germain, Artru, Cadot, Tabidze, Matiu, Morgan, Martin, Jonas, Renaud, Aurrekoexea, Herron, Speight.