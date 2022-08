Le Racing 92 est sorti vainqueur de son premier match de préparation de l’intersaison en dominant l’Usap, ce vendredi, à Aimé-Giral. Si les Catalans avaient ouvert les hostilités avec un essai de Mathieu Acebes, dès la 4e minute, les Franciliens ont par la suite été plus précis et inspirés. Une domination globale convertie en bout de ligne par Louis Dupichot (19e), Paul Leraitre (38e) et Logan Tabet (50e) avant que Maxime Baudonne ne corse l'addition (69e). Supérieurs en mêlée, dans le sillage de Siua Halanukonuka, les Sang et Or ont en revanche payé cher leurs difficultés criardes en touche et leurs imprécisions récurrentes dans la zone de marque.

Dans le camp francilien, à noter, outre la belle tenue des espoirs, la brève apparition de Cameron Woki en fin de première période, pour ses débuts en ciel et blanc. Du côté perpignanais, une semaine après une défaite inaugurale à Montauban après la sirène (22-19), ce deuxième revers estival fournit une base de travail conséquente à l’encadrement en vue de la prochaine échéance. Ce sera à Pau, en ouverture du championnat.

A PERPIGNAN – vendredi 19h30 – Le Racing 92 bat Perpignan 28-14 (mi-temps 7-14). Spectateurs : 5239.

Arbitre : M. Raynal – Pays catalan

PERPIGNAN : 2E Acebes (3e), Tadjer (45e) ; 2T Tedder (3e, 45e).

RACING 92 : 4E Dupichot (19e), Leraitre (38e), Tabet (59e), Baudonne (71e) ; 4T Gibert (19e, 38e), Russell (59e, 71e).

PERPIGNAN Dubois ; Sawailau, Wiliame, Laborde, Acebes (cap.) ; Tedder, Ecochard ; Bachelier, Mamea Lemalu, Faasalele ; Mahu, Labouteley ; Halanukonuka, Tadjer, Chiocci.

Sont entrés en jeu : Montgaillard, Fakatika, Moreaux, Ramasibana, Rodor, Mc Intyre, Tisley, Jintcharadze, Heafala, Bertheau, Moro, Fernandez, Seguela, Forner, Tuilagi, Fia, Deghmache, Goutard.

RACING 92 Dupichot ; Tuivuaka, Chavancy (cap.), Tabuavou, Leraitre ; Gibert, Iribaren ; Chouzenoux, Hemery, Coulibaly ; Vaiotu, Palu ; Kharaïshvili, Narisia, Kolingar.

Sont entrés en jeu : Chat, Ben Arous, Leroux, Kamikamica, Domerq, Russell, Tabet, Gomes Sa, Maiau, Savelli, Lauret, Baudonne, Klemenczak, Bennegal, Meliande, Woki, Fickou, Da Cunha, Bresler.

Carton jaune : Bresler (75e).