Doit-on s’attendre à un coup de tonnerre sur la rade de Toulon, dans les prochains mois ? Depuis plusieurs jours, la rumeur bruisse d’une éventuelle mise en vente du RC Toulon par son président Bernard Lemaître. Plusieurs sources internes au club affirment que ce dernier leur a fait part de sa volonté de passer la main. Selon plusieurs témoins, il aurait le souhait de confier dans un premier temps plus de responsabilités à Frédéric Bir, son homme de confiance, actuellement Directeur Général délégué du club triplement sacré champion d’Europe sous la présidence de Mourad Boudjellal, pour pouvoir prendre du recul. A charge pour son bras droit de trouver d’éventuels repreneurs.

Dans le même temps, deux personnalités proches du club assurent encore que Bernard Lemaître a évoqué le sujet avec Lucien Simon, actuellement vice-président de la Ligue Nationale de Rugby chargé de la commission sportive. Ce dernier, ancien président du club d’Aix-en-Provence, avait déjà été à l’origine d’une négociation de reprise du club à l’époque où Mourad Boudjellal était encore président. C’était en 2016. En ce temps-là, Simon avait joué un rôle d’entremetteur avec Gérard Barba, homme d'affaires qui avait fait fortune avec Bruce Craig, le président du club anglais de Bath. Finalement, malgré des négociations bien avancées, Boudjellal avait fait machine arrière, préférant rester aux manettes du RCT.

Lemaître : "Je suis au RCT pour une période la plus longue possible"

Contacté par nos soins, Lucien Simon a tenu à démentir l’information selon laquelle il aurait un rôle à jouer dans l’avenir du RC Toulon. "Que les choses soient claires : personne ne m’a contacté pour porter un projet de reprise du club de Toulon auprès de Bernard Lemaître", a-t-il déclaré. Ce jeudi midi, l’homme fort du RCT nous a également formellement démenti cette information qui circule. "Je suis au RCT pour une période la plus longue possible et sur un projet solide, de long terme, visant à donner au RCT la stabilité et la pérennité nécessaires pour retrouver les tout premiers rôles en France et en Europe, sur des bases saines : solidité financière, organisation, projet sérieux de formation et infrastructures de haut niveau."

Et d’argumenter : "Il s'agit donc de rumeurs totalement infondées qui circulent depuis 48 heures. La charge du RCT est lourde, y compris d’un point de vue financier mais je l’assume comme beaucoup d’autres présidents de Top 14, avec force, détermination et passion. Je vous le dis, je n’ai été approché par personne. Et même si cela avait été le cas, je ne suis pas vendeur."