Castres - Lyon

Castres poursuit sa folle remontée au classement. Les Tarnais sont à la 7e place du championnat, plus que jamais placés pour prendre place parmi les six premier et ainsi participer aux phases finales. Pour cela, il faudra écarter un concurrent pour ces mêmes places qualificatives : Lyon, vainqueur de Clermont lors de son dernier match. La bataille s'annonce intense.

Notre pronostic : victoire de Castres

Racing 92 - Clermont

La Racing est malade et ferait mieux de regarder derrière lui ! Les hommes de Laurent Travers se sont inclinés à la U Arena lors du derby parisien la semaine dernière. Une défaite sur le fil qui n'a pas eu être du goût de tout le monde. Les Ciel et Blanc vont devoir relever la tête face aux Clermontois. Cela tombe bien, les Jaunards ne se sont imposés qu'une seule fois lors des sept dernières confrontations entre les deux équipes.

Notre pronostic : victoire du Racing, bonus défensif pour Clermont

Agen - Pau

Match de la peut, nous voilà. Et si la réception de Pau était la seule chance agenaise pour accrocher un succès cette saison ? Les Lot-et-garonnais ont livré une de leurs meilleures prestations de la saison à Toulon la semaine passée et veulent confirmer avec une victoire. Pau doit de son côté absolument gagner vis-à-vis de la course au maintien. Match difficile à pronostiquer.

Notre pronostic : victoire de Pau

Bayonne - UBB

Tout comme Pau, Bayonne doit gagner ce week-end. Pour le maintien et pour se rassurer après la défaite concédée sur la pelouse de Jean-Dauget contre Castres. Mais encore une fois, c'est un prétendant au top 6 qui se dresse : l'UBB, qui après avoir été éliminé en Champions Cup ne veut surtout pas manquer le coche en championnat. Une rencontre qui s'annonce âpre une nouvelle fois.

Notre pronostic : victoire de l'UBB, bonus défensif pour Bayonne

Brive - Stade français

Instant stat' : le Stade français ne s'est pas imposé depuis 15 ans sur la pelouse de Brive. C'est dire la performance que devront réaliser les hommes de Gonzalo Quesada face au CAB pour empocher une deuxième victoire de rang à l'extérieur. Les deux équipes ont en forme et offrent du spectacle ces dernières semaines... alors pourquoi ne verrait-on pas un beau match ?

Notre pronostic : victoire de Brive

Montpellier - La Rochelle

Après la parenthèse enchantée en Champions Cup, retour à la réalité du championnat pour La Rochelle. Les Jaune et Noir se déplacent à Montpellier, qui s'est aussi qualifié pour une finale, celle de Challenge Cup. Le duel s'annonce donc alléchant, mais Montpellier doit s'imposer pour s'éloigner de la zone rouge. Pour cela ils pourraient profiter du repos de certains cadres rochelais.

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour La Rochelle

Toulon - Toulouse

Dernier match de la journée, le choc entre le RCT et le Stade toulousain. Les Toulonnais se sont fait peur la semaine dernière en se faisant accrocher à Mayol par Agen. Plus de peur que de mal pour les Varois qui voient arriver un Toulouse fringant et finaliste de la Champions Cup. Pour Toulon, le moindre faux-pas pourrait coûter (très) cher dans la course aux phases finales.

Notre pronostic : victoire de Toulon