Le doublé, énorme défi

Seul un club a coché toutes les cases, y compris finir en tête de la saison régulière: Toulon, en 2014. Un autre a réussi le doublé Coupe d'Europe/Championnat: Toulouse. Mais c'était en 1996, l'année de la première édition de la "Champions Cup", sans club anglais. La finale s'était disputée début janvier et les Rouge et Noir avaient dominé Italiens de Trévise, Roumains de Constanta et deux formations galloises (Swansea et Cardiff). Une autre époque. Le Stade toulousain a eu deux autres occasions de réaliser le doublé. A chaque fois, le Stade français l'a stoppé: en finale du Top 14 en 2003 puis en demi-finale en 2005. Cinq ans plus tard, le club haut-garonnais jouait encore sur les deux tableaux mais avait perdu en demi-finale du championnat face à Perpignan avant de décrocher une quatrième couronne continentale.

Finir premier : pas une garantie de Bouclier

Terminer en tête de la saison régulière - ou deuxième comme La Rochelle - offre un accès direct au dernier carré. Un vrai plus pour souffler, éviter un match de barrage et les risques de blessures. Ce n'est pas pour autant une assurance d'aller au bout. Sur les dix dernières phases finales, le premier n'a triomphé que quatre fois. Un taux de 40% de réussite, en somme. Le Stade toulousain peut néanmoins y trouver une source d'optimisme puisqu'il est le club ayant le plus réalisé cette performance: en 2011, 2012 et 2019. L'autre club, c'était donc Toulon en 2014.

Défi physique pour les joueurs

Le club le plus titré de France (20 Boucliers) bénéficie de son premier week-end de libre depuis la mi-mars, dans une saison à rallonge où il a pris soin, toutefois, de faire tourner son effectif. La pandémie a fait que la Champions Cup 2019-2020 (Toulouse demi-finaliste) s'est terminée exceptionnellement le 17 octobre. Le XV de France a aussi disputé cinq matches à l'automne, contre trois habituellement. Le Stade toulousain reste l'un des plus grands pourvoyeurs d'internationaux français, avec le Racing 92. Dix de ses joueurs ont été sollicités au moins une fois. Et, comme d'autres équipes, il doit jongler avec les blessés (Huget, Guitoune, Castets, les frères Arnold...). Samedi à Bordeaux, le staff a fait sortir en seconde période l'ouvreur international Romain Ntamack touché à un genou "par précaution".

Une concurrence revancharde

En treize matches cette saison face à ces concurrents pour le titre - La Rochelle (2e), le Racing 92 (3e), Bordeaux-Bègles (4e), Clermont (5e) et le Stade français (6e) - Toulouse présente un bilan très flatteur de onze succès pour deux défaites, Coupe d'Europe incluse. S'il s'est incliné lourdement à Paris (48-14), c'était avec une équipe bis en période de test-matches internationaux. Et à Clermont (33-30), en tout début de saison, il avait joué la dernière demi-heure à treize, après deux cartons rouges, non sans pousser l'ASM dans ses derniers retranchements.

Mais la phase finale reste une autre compétition. Le Stade français l'attaque vendredi face au Racing 92 avec une confiance optimale, ayant remporté ses six derniers matches. Le Racing 92, renforcé par l'ex-centre parisien Gaël Fickou, veut absolument ajouter une ligne à son palmarès après sa troisième défaite en finale de Coupe d'Europe en octobre. En demies, Toulouse affrontera l'UBB, pour la première fois à ce niveau, ou Clermont qui veut offrir un autre trophée à son entraîneur Franck Azéma avant son départ. Le Stade rochelais voudra lui faire oublier sa défaite en finale de Champions Cup contre les Rouge et Noir fin mai à Twickenham.