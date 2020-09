Après voir souffert, cette rencontre face à Toulouse a finalement tourné du bon côté...

C’était un match un peu particulier pour moi mais j’étais assez motivé pour gagner ce match. Nous avons eu un peu chaud en deuxième mi-temps mais nous avons montré que nous avions du caractère pour résister au retour de Toulouse car ils ont montré eux aussi avec deux joueurs de moins qu’ils en avaient. On a tenu, on a tenu encore jusqu’à la dernière action et on a réussi à gagner sur la fin.

Cela ne vous a pas aidé d’être à 15 contre 13…

Non… Nous n’avons pas montré que nous étions mieux en supériorité numérique. On a quand même montré de la force en défense malgré deux essais encaissés sur des ballons portés. L’essentiel c’est d’avoir remporté cette partie en prenant quatre points même si nous avons eu quelques difficultés dans le deuxième acte.

Comment vivez-vous cette fin match sur le bord du terrain ?

J’étais sorti et j’étais un peu stressé car je voulais vraiment que l’on gagne cette rencontre (sourires). C’était particulier à titre personnel et jouer devant mes anciens coéquipiers aussi. Je voulais gagner pour montrer que l’on était là.

Vos "copains" sont restés dangereux…

Oui, ils ont montré du caractère sur la deuxième mi-temps malgré deux cartons rouges. Ils inscrivent des essais en contre notamment celui de la fin (par Dupont) avant le notre par Moala. Il y a cette dernière occasion avant la fin, avec cet essai refusé à Romain (Ntamack ndlr). Monsieur Raynal le refuse, tant mieux pour nous. À nous de bien préparer le match face à Bayonne samedi prochain.

C’était vraiment si particulier pour vous ce match ?

Oui, pendant l’échauffement, on se croisait avec mes anciens coéquipiers et mes potes. Forcément c’était spécial. Mais mes nouveaux coéquipiers m’ont bien aidé pour préparer ce match, ils avaient aussi envie de gagner cette partie.

Vous êtes un vrai jaunard maintenant ?

Oui oui bien sûr (rires). Je suis très heureux de jouer dans ce club et j’ai été super bien intégré depuis mon arrivée en juin. Je suis ravi de jouer dans un club comme ça. Le public nous a bien aidés aussi, cela nous fait plaisir d’avoir une super ambiance ici. J’espère que l’on va continuer comme ça même si cela a été un peu compliqué aujourd’hui. On est très heureux de retrouver la compétition après six mois d’arrêt surtout devant 10 000 personnes. Reprendre le championnat c’est très bien.

Comment jugez-vous votre match avec Camille Lopez ?

Plutôt bien. C’est un demi d’ouverture qui parle beaucoup, c’est facile de jouer avec lui car il organise bien le jeu et il a montré aujourd’hui que c’est quand même un très bon joueur.