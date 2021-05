" C'est une saison incroyable. Le Challenge Européen, c'est le deuxième trophée dans l'histoire du club. En Top 14, on était à trois points du non-relégable quand on s'est déplacé à Lyon en début d'année. On se sauve par nos résultats. On a gagné dix des douze derniers matches et les deux perdus, c'est parce que j'ai été obligé d'envoyer les Espoirs. Je peux vous assurer que le MHR est un vrai club de rugby. Ce qu'on a fait est exceptionnel, et on ne lâchera pas à Pau. Je mettrai tout ce qui nous reste d'énergie. "

Le manager des Cistes a néanmoins tenu à pousser un coup de gueule concernant les cadences infernales auxquelles ses joueurs ont été confrontés cette saison: "Ce qu'on nous a fait faire est inadmissible. On ne se rend pas compte de l'état mental et physique des gars aujourd'hui. J'ai d'ailleurs un coup de gueule à pousser. J'espère qu'il n'y aura plus jamais dans le Top 14, une équipe qui devra jouer cinq matches en dix-huit jours."