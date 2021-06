Petite douche froide pour les Bordelais, battus par des Toulousains venus assurer leur place directe en demi-finale. Une défaite 21-10 que Rémi Lamerat n'a pas voulu minimiser.

"Je suis déçu, je n'ai rien vu de positif ce soir. Il y avait énormément de talents en face. Chez nous aussi, mais au niveau de l'état d'esprit, ce n'était pas pareil. Il y avait une équipe qui était venue chercher quelque chose de précis et une équipe qui était venue passer une soirée tranquillement. Nous n'avons pas pris les points au pied, c'est vrai, en début de partie. Mais là-dessus, je n'ai pas de regrets. Nous en avions discuté pendant la semaine. On avait envie de faire des choses avec conviction, on avait envie d'insister devant et de prendre Toulouse sur son point fort, son pack. Nos avants ont fait de bonnes choses mais dans l'utilisation du ballon, nous n'avons pas été très bons. On est tombé sur une défense très agressive, qui a gagné la ligne d'avantage sur quasiment tous ses plaquages à la différence de nous, moi le premier. Nous avons subi sur des plaquages hauts par exemple. Sur des choses assez basiques, en fait."