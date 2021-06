Et pour cause. Mises à la disposition du club par la Ligue nationale de rugby, elles ont toutes été acheté par le club lui-même afin de les offrir à ses supporters et ses abonnés. Mais pas seulement. Le club des Hauts-de-Seine a également pris en charge le déplacement en bus jusqu'à Lille.

Le président francilien Jacky Lorenzetti souhaitait remercier ses abonnés pour leur engagement et leur fidélité quand ils avaient décidé de ne pas demander le remboursement de leurs abonnements malgré les contraintes sanitaires et l'absence de public dans les stades. Déjà, pour le barrage contre le Stade Français Paris, le Racing 92 avait invité ses abonnés à Paris La Défense Arena. Evidemment, certains, sur les réseaux sociaux, n’ont pas manqué d’ironiser sur cet initiative, arguant que le club francilien ne suscitait pas l’engouement d’autres clubs. Qu’importe. L’initiative est à saluer. Et les 900 bienheureux présents ce soir à Lille auront à coeur de pousser leur équipe.