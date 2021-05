Une bonne nouvelle pour l’une des affiches de cette 23e journée de Top 14. La rencontre entre le Racing 92 et l’ASM Clermont-Auvergne devrait pouvoir se tenir comme prévu. Tous les tests passés par les joueurs de l’ASM Clermont mercredi matin se sont en effet révélés négatifs. Jusque-là un doute subsistait. Et pour cause. Après le jeune pilier Daniel Bibi Biziwu la semaine dernière, un nouveau joueur de l'ASM avait été déclaré positif au Covid-19 à l’issue des tests passés lundi. Il s’agissait de Giorgi Beria, jeune pilier appelé en renfort le week-end dernier face à Brive pour suppléer l’absence de Bibi Biziwu et la blessure d’Etienne Falgoux.