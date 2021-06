Gonzalo, le contrat est rempli pour votre équipe…

C’était un match avec tellement d’enjeux, on avait perdu l’habitude de cette ambiance, le ballon était très glissant, donc dans le contenu, c’était un match très moyen des deux côtés. Il n’y a pas eu beaucoup de rugby, mais le plus important était d’assurer une victoire. Elle nous permettait de rêver à la qualification. Le contrat est plus que rempli. Cette équipe n’a jamais baissé les bras. Elle a fini dernière la saison passée, ce soir, elle se qualifie pour les phases finales du Top 14 contre des équipes qui sont construites depuis des années et qui avaient cet objectif de la qualification. Je suis très content pour l’ensemble du club. D’abord pour le propriétaire président, le docteur Wild, qui est derrière cette équipe depuis des années et qui, aujourd’hui, a la joie d’avoir son club qualifié. Ensuite pour Thomas Lombard, qui a fait un travail très dur et important depuis deux ans. Ainsi que pour tout un staff qui a travaillé très dur, avec beaucoup d’enthousiasme et de cohésion, pour permettre à ce groupe de joueurs de se qualifier. On a bien démarré la saison, depuis quelques semaines, il fallait s’accrocher et réaliser l’exploit de gagner six matchs d’affilée pour se qualifier. Ils y ont cru. Ils ont fait ce qu’il fallait, donc bravo à eux.

Vous jouerez ce barrage face au Racing, ce sera un derby. Comment jugez-vous cet adversaire ?

J’avoue qu’on doit d’abord faire le bilan de l’infirmerie. Je pense que nous avons laissé des soldats, c'était un match très âpre. J’en profite pour rendre hommage aux Bayonnais. Ils ont vendu leur peau chèrement. Ils ont été solides, ils ont tapé fort. On va donc déjà voir l’état de notre effectif pour préparer ce match. C’est vendredi, on part en train très tôt demain, donc il faudra essayer de récupérer le mieux possible. On analysera notre adversaire un peu plus tard. Là, je veux que l’on savoure ce moment historique d’être encore qualifiés pour les phases finales. On sait que ce sera super dur, mais peu importe. Jouer contre les trois meilleurs du championnat, après cette série de matchs, ça allait être dur. On va bien se préparer et on essayera, la semaine prochaine, de jouer un peu mieux que ce soir, même si ce n’est pas trop dur. Il faudra élever le curseur de notre jeu de 25 ou 30 niveaux pour arriver à celui du Racing.

Vous êtes-vous tenu au courant de ce qui se passait à Castres ?

Oui, on regardait ça. Toulon a très bien attaqué son match et nous n’arrivions pas à se faire deux passes d’affilée. Au bout d’un quart d’heure, on s’est dit qu’on attendra la saison prochaine. Mais on voyait que Castres revenait, nous étions plus propres de notre côté. Avec Julien, on regardait sur notre téléphone. Le fait de savoir que Castres gagnait nous a beaucoup aidés.