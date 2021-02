Surprise à la fin du match UBB - Stade français. La dernière transformation a été tentée et réussie par Afa Amosa, numéro 8 patenté. Benjamin Botica et les autres Bordelais lui ont laissé ce privilège comme un cadeau d’adieu, car l’international samoan devait quitter l’UBB pour rejoindre Bayonne dès le lendemain de la rencontre. Le joueur était arrivé à Bordeaux en 2018 (en provenance de La Rochelle) et il fut très utilisé par Rory Teague. Mais depuis l'arrivée de Christophe Urios, son temps de jeu s'était amenuisé. Il est vrai qu'il s'était fait les croisés lors du Mondial et à son retour, il a eu du mal à trouver sa place dans le projet de jeu du nouveau manager, même si c'est lui qui marqua l'essai décisif de la victoire à Castres le 13 novembre.

Le manageur de l'UBB a expliqué la situation après le match : « Oui, Afa va partir à Bayonne dès lundi. Je ne veux surtout pas que les Parisiens pensent que cette transformation était un « chambrage » ou autre, ce n'est pas du tout notre état d'esprit. De la même façon, que contre Agen (31 octobre), on avait fait taper une transformation à Seta Tamanivalu avant son départ pour le Japon, Afa a eu droit à ça. Nous sommes tombés d'accord avec lui. Il part à Bayonne et ne reviendra pas en fin de saison. Bayonne lui offrait cette opportunité (contrat jusqu'en 2023) à condition qu'il vienne tout de suite. Même s'il était sous contrat (avec l'UBB jusqu'en juin 2022), il fallait qu'il prenne cette opportunité. Ça nous met en difficulté à ce poste où Mahamadou Diaby est blessé et où Cameron Woki est en sélection mais on ne voulait pas bloquer Afa, vu ce qu'il a fait au club. Ça n'aurait pas été bien. Nous pouvons aussi compter sur des jeunes comme Ian Kitwanga, qui va prendre le relais où Jean-Baptiste Lachaise, international des moins de vingt ans. On ne s'interdit pas non plus de recruter un nouveau joueur, si la nécessité s'en fait sentir, mais ce n'est pas d'actualité. »

Concrètement, sur le terrain, c'est Benjamin Botica qui a offert le ballon à son troisième ligne. « Oui, je voulais lui laisser ce cadeau. Et du coup, il a fait un cent pour cent. » A noter que Afa Amosa est allé s'installer ensuite dans les tribunes vides et les joueurs toujours sur la pelouse lui ont fait un « clapping » exprès pour lui. Ensuite, les Bordelo-Béglais très en verve se sont payés un formidable tour d'honneur... dans un stade vide. Enfin pas tout à fait. Les journalistes installés en tribune de presse se sont sentis honorés.