#1 - Melvyn Jaminet (Perpignan)

Honnêtement, qui d’autre que l’arrière perpignanais pour occuper cette première place du classement ? Jaminet (22 ans) a explosé aux yeux des amateurs de la Pro D2 début 2021 avant de passer dans une autre dimension cet été en Australie puis ce novembre, le tout sous le maillot du XV de France. En quelques mois, le joueur formé à Toulon est devenu une pointure en numéro 15 sur la planète. Efficace face aux perches et toujours opportuniste pour marquer des essais, il a terminé champion de Pro D2 avec l’Usap et connu ses six premières sélections. Melvyn Jaminet est incontestablement LA révélation de l’année 2021 du rugby français. Une pépite qui devra réaliser d’énormes performances pour tenter de maintenir Perpignan en Top 14.

#2 - Nolann Le Garrec (Racing 92)

Son insouciance a parfois de quoi surprendre mais son talent pousse à l’admiration. Le demi de mêlée du Racing 92 a pris de l’épaisseur durant l’année civile. Double surclassé en équipe de France des moins de 20 ans, il a tout d’abord surpris son monde pendant le Tournoi des Six Nations avant de démontrer tout son talent sous la tunique ciel et blanche cette fois. Il a réalisé un début de saison canon, des premières journées de haut vol qui lui ont même offert la place de titulaire à la mêlée du Racing 92, à tout juste 19 ans. Malheureusement, le jeune breton a été fauché en plein élan par une grave blessure à l’épaule droite début novembre, mais nuls doutes qu’il continuera de gravir les échelons en 2022. Le talent n’attend pas !

Top 14 - Nolann Le Garrec (Racing 92) marque contre le Stade toulousainIcon Sport

#3 - Thibaud Flament (Stade toulousain)

Pourtant performant sous le maillot des Wasps en Premiership, Thibaud Flament (24 ans) a dû attendre de faire ses preuves avec le Stade toulousain pour être connu du grand public. 2021 restera comme l’an 1 pour le Toulousain au cœur du rugby français. En quelque mois, il s’est fait une place au soleil dans l’effectif quatre étoiles de Toulouse, a remporté la Champions Cup puis le Top 14, avant de s’ouvrir les portes du XV de France en novembre. Pour sa première cape, Flament marque les esprits face à l’Argentine et terminant meilleur plaqueur de la rencontre et marquant le premier essai tricolore. Des performances marquantes et un palmarès déjà intéressant qui en font un candidat crédible sur le podium.

#4 - Gaëtan Barlot (Castres olympique)

Le talonneur a débuté l’année 2021 en tant que bonne recrue pour le CO, il la termine dans la peau d’un cadre (déjà) du vestiaire tarnais. Gaëtan Barlot (24 ans) a connu douze mois de haute facture. Tout d’abord en Top 14, l’ancien Columérin a enchaîné les grosses prestations avec Castres. Des copies parfaites faites de panache et d’explosivité qui lui ont, comme pour Jaminet, permis de s’envoler pour l’Australie cet été. Titulaire lors des trois tests, le Castrais a impressionné, de quoi être rappelé cet automne et de prendre place sur le banc lors de la fameuse rencontre face à la Nouvelle-Zélande. C’est ce que l’on appelle se faire un nom dans le jargon rugbystique, espérons pour lui que son ascension ne s’arrête pas en si bon chemin.

Top 14 - Gaëtan Barlot (Castres)Icon Sport

#5 - Aymeric Luc (Aviron bayonnais puis Toulon)

Certains ne se souviendront que de son tir au but manqué lors du barrage d’accession face à Biarritz, mais comment ne pas souligner l’année réalisée par Aymeric Luc (24 ans). L’arrière, formé à Bayonne, a tout du joueur moderne. Loin d’être impressionnant physiquement à première vue, il arrive toujours à trouver des espaces pour briser des défenses et mettre son équipe dans l’avancée. Contrairement à des pointures internationales, il n’a pas mis longtemps à s’acclimater dans son nouveau club de Toulon, qu'il a rejoint à l'intersaison. Certains supporters varois vous diront même que c’est le meilleur Toulonnais depuis le coup d’envoi du Top 14… Après l’année de la révélation, 2022 sera celle de la confirmation pour Luc, voire même de l’explosion.

Mentions honorables à : Jules Favre (La Rochelle), Matthis Lebel (Stade toulousain), Ibrahim Diallo (Racing 92), Romain Buros (Bordeaux-Bègles), Emmanuel Meafou (Stade toulousain), Clovis Le Bail (Section paloise).