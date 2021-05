"Il y a beaucoup d'enthousiasme: jouer un match pareil, à cette époque de l'année, c'est que du bonus. On veut encore rêver même si on n'a pas totalement notre destin entre nos mains", a estimé Quesada mercredi en conférence de presse.

Actuel 7e du championnat de France (62 pts), le Stade français peut encore terminer dans les six premiers, synonyme de qualification pour les barrages et la Coupes d'Europe.

Les Parisiens restent sur une série de quatre succès de rang, face à Pau (46-32), le Racing 92 (35-29), Brive (31-28) et Montpellier (32-10).

Ils reçoivent Lyon (9e, 60 pts), également en course.

"Les deux équipes sont en mode Coupe. Quand on regarde les dernières saisons du LOU et leurs ambitions, on sait qu'on aura une équipe déterminée face à nous. Pierre Mignoni, leur manager, l'a déjà dit: c'est presque déjà un match de phases finales. L'expérience sera plus de leur côté au regard des dernières saisons. Nous, nous avons ce besoin de gagner pour rester en vie depuis plusieurs semaines et, pour le moment, ça nous booste!", a encore assuré l'entraîneur argentin du Stade français.