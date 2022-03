Quel est le quotidien d'un vestiaire de rugby professionnel ? Comment un groupe est-il capable de se surmonter ? Qu'est-ce qui fait que le Stade toulousain a réussi l'incroyable doublé bouclier de Brennus - Champions Cup lors de la saison 2020-2021 ? Pour tout supporter, simple spectateur ou même un non-initié au rugby, le film "Le Stade" tente de répondre à toutes ces questions. Ce documentaire, qui sortira en salles le 13 avril prochain, a été projeté pour la première fois cette semaine, pour des invités tels que les joueurs et le staff ce mardi, puis pour la presse ce jeudi. Il propose des images "inside" du club toulousain lors de la saison en question. Une véritable immersion dans le vestiaire rouge et noir pendant près de deux heures.

C'est d'ailleurs le vestiaire toulousain qui prend une place considérable dans le film, à l'image du quotidien des joueurs. Le film accorde ainsi beaucoup d'importance aux discours du capitaine Julien Marchand, des leaders du groupe et surtout d'Ugo Mola. L'entraîneur en chef est omniprésent dans son rôle de meneur d'hommes. Aussi, en dehors des moments de tension lors des avant-matchs, le public peut profiter de plusieurs images rares de célébrations des joueurs toulousains. La diffusion en noir et blanc ajoute quelque chose d'intemporel à ces moments de vestiaire qui peuvent être comparés à ceux de clubs amateurs.

Le film suit les événements de la saison 2020-2021 de façon chronologique, de la blessure grave de l'ailier Yoann Huget, contraint de mettre un terme à sa carrière, jusqu'à la finale de Coupe d'Europe puis la finale de Top 14, toutes deux remportées face au Stade rochelais. Une façon de plonger à nouveau au coeur de l'épopée historique de la bande à Antoine Dupont et Romain Ntamack. Si le projet mené par les réalisateurs Matthieu Vollaire et Éric Hannoezo a pu voir le jour, et surtout s'il a pu être pertinent, c'est parce que les Toulousains se sont habitués à évoluer tous les jours avec un caméraman.

Ce documentaire immersif est le premier du genre dans le rugby. Les amateurs de ballon ovale ont pu assister aux aventures du Fils à Jo et l'épopée de François Pienaar et ses Springboks. Mais découvrir des images exclusives d'une équipe de rugby, ça ne s'était jamais vu. Le Stade toulousain a voulu être un pionnier du genre, tout en prenant inspiration des récents succès des documentaires sportifs tels que "Sunderland : Envers et contre tous", "The Last Dance" sur Michael Jordan ou "Drive to survive" consacré à la Formule 1. À la différence près que "Le Stade" sera diffusé sur grand écran.