Ça fait sourire Thomas Choveau. "Je suis né à Lyon mais je n’ai jamais joué au Lou, contrairement à Antoine qui est de Chambéry et qui a joué à Lyon." La capitale des Gaules est forcément une ville qui compte pour les deux jeunes entraîneurs de la Section paloise qui connaissent cette saison leur première expérience en Top 14 après avoir fait leurs débuts comme entraîneur à l’Asvel dans la banlieue lyonnaise. "Nous avons joué ensemble chez les jeunes à Bourgoin et nous sommes toujours restés en contact. Nous avons saisi cette opportunité de rejoindre Villeubanne en tant qu’entraîneurs joueurs lors de la première année." Un apprentissage en douceur pour les deux hommes. "Nous avons vécu de superbes années à l’Asvel, se souvient Antoine Nicoud. Cela m’a permis de faire la bascule entre ma carrière de joueur et d’entraîneur puisque je passais mes diplômes en même temps. On s’est vraiment éclaté avec une finale de Fédérale 2 à la clé." Dans l’ombre du Lou, les deux hommes ont passé cinq ans à apprendre leur nouveau métier. "C’est un club urbain mais très famille, très sympa, poursuit Thomas Choveau qui était alors encore pluriactif, Le club nous a laissé travailler, nous a fait confiance sans la contrainte du résultat immédiat."

Avec l’accession en Fédérale 1, Antoine Nicoud décide de retourner à Lyon, là où il avait fini sa carrière de joueur, pour prendre en main l’équipe espoir, alors que Pierre Mignoni débute sa deuxième saison auprès des professionnels. De son côté, Thomas Choveau prend la direction de Rumilly pendant un an pour enfin goûter à l’entraînement à plein temps avant de rejoindre Bourg-en-Bresse la saison suivante. "C’est vrai que j’ai vécu pendant douze ans à Lyon", compte Antoine Nicoud, "J’ai des très bons souvenirs de mes années en tant que joueur, de ce Lyon encore confidentiel, de chez Alphonse, où nous allions manger, à côté du stade Vuillermet. C’était très convivial, très familial et on se battait pour exister à Lyon.Forcément, cette semaine, avec Thomas, on reçoit des messages, car on connaît beaucoup de monde dans le club ou dans l’environnement proche. Nous avons beaucoup de sollicitations, c’est le côté sympa, mais il faut rester concentré sur notre match car nous allons avoir fort à faire face à une très belle équipe." Une formation du Lou qui s’appuie maintenant sur plusieurs joueurs qu’Antoine Nicoud a côtoyé chez les Espoirs, comme Dylan Cretin, Baptiste Couilloud, Pierre-Louis Barassi, Léo Berdeu ou encore Ethan Dumortier.

Thomas Choveau n’a pas d’histoire avec le Lou. Mais jouer à Gerland représente forcément quelque chose pour lui : "Lyon c’est ma ville. J’y suis né et j’ai grandi à Pusignan qui se trouve à 20 kilomètres. Beaucoup de ma famille là-bas habite là-bas et je suis supporter de l’Olympique lyonnais. Mon père m’amenait au stade pour voir le derby face à Saint-Etienne. Gerland, c’est le stade mythique de Lyon pour moi. Même si ce sont des souvenirs de football, ce stade parle à mon enfance, donc c’est une petite émotion d’y aller pour affronter le Lou."