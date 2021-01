Ces deux équipes souhaitaient d'abord un peu oublier leurs actualités covidiennes. Ce fut le cas pour les Maritimes qui ont repris des couleurs quand les Basques ont pris des essais. Malgré des conditions humides, les joueurs de Gibbes se sont installés les premiers dans ce match qu'ils n'ont plus lâché. Le premier essai a été inscrit par Bourgarit après pénal'touche, marquant son 7e essai personnel cette saison.

Les Ciel et Blanc ont ensuite eu du mal à ne pas être indisciplinés, comme l'a prouvé le carton jaune à Ruru. Ils ont aussi eu toutes les peines du monde à se créer des occasions de marquer. Les joueurs du président Merling eux ont fait le break au score au près sous les poteaux après une combinaison à trois qui a vu Berjon marquer. Le talonneur des Jaune et Noir a ensuite inscrit un doublé d'essai après un scénario en pénal'touche tant à la mode actuellement. Le score à la pause était sans appel et de 21-3.

Doublés pour Bourgarit et Alldritt

Après la pause, les Basques sont revenus avec de meilleures intentions. Mais La Rochelle aussi. La domination sur les mauls et mêlées a continué jusqu'à permettre un essai de pénalité suite à pénal'touche, le tout avec un carton jaune à Gorin. Une touche vite jouée a aussi renversé la pression avant que Bourgarit et Bosch ne se prennent pour des trois-quarts, sur l'aile gauche. Alldritt, avant de subir une arthroscopie dans les jours prochains, a fêté sa belle performance en suivant en force pour un 5e et 6e essais. 6e, car il a aussi marqué à la sortie d'une mêlée à 5m pour un succès final de 40-3.

En n'encaissant aucun essai, La Rochelle a confirmé être la meilleure défense du Top 14 dont les Maritimes ont repris la première place en attendant la suite et notamment la prestation des Toulousains. Les Basques encaissent un 4e revers de rang.

Après cela, lors de la prochaine journée, les Maritimes recevront Toulouse justement pour un gros choc du championnat quand l'Aviron recevra Agen. Deux chocs contre des concurrents directs.