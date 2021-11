Le leader du championnat est tombé ce vendredi soir au stade Marcel-Deflandre, pour la première fois depuis fin août et une défaite initiale à Biarritz. Depuis, l’UBB a enchaîné 8 matchs sans défaites, dont 6 victoires consécutives, pour dépasser Toulouse en tête de classement, la semaine passée. Mais face à une solide équipe Rochelaise et sans son habituelle charnière Lucu-Jalibert, retenue en équipe de France, Bordeaux s’est incliné logiquement, commettant de très nombreuses fautes, sanctionnées de deux cartons jaunes, et ne parvenant jamais à mettre son jeu en place…

Si la première période n’a pas donné d’essai au public de Marcel-Deflandre, les deux équipes ont tout de même mis beaucoup d’intensité dans le jeu courant. Dans ce match de haut niveau et au rythme infernal, les longues séquences de jeu se sont enchaînées, entrainant inévitablement dans leur sillage pas mal de fautes. Dans le duel des buteurs qui en a découlé, c’est Ie Rochelais Ihaia West qui s’est montré plus efficace, avec trois réussites pour un seul échec, permettant aux Maritimes de mener logiquement 9-3 à la pause. Plus entreprenante et forte de belles intentions de jeu au large, l’ouvreur des locaux a concrétisé une domination globale de son équipe, dans une première période émaillée de pas mal de pénalités. Mais parce que le jeu est générateur d’erreurs, il faut tout de même souligner que les deux équipes se sont livrées, avec leurs armes respectives, Bordeaux faisant globalement montre d’une belle défense en réponse aux offensives rochelaises et d’une construction plutôt cohérente de sa rencontre.

Un leader qui termine mal avant des vacances méritées.

Une cohérence qui a donc permis aux Girondins de revenir sur le terrain en étant toujours dans le coup au tableau d’affichage. Pourtant, la pression adverse va faire voler en éclat les bonnes dispositions des Girondins, qui à force de subir, ont fini par craquer. Un essai de Favre sur une belle percée pour commencer (44e), puis un premier carton jaune pour une charge irrégulière de Lamothe (51e), ont permis aux Maritimes de faire gonfler le score à 19-3 à l’heure de jeu. En ne parvenant jamais à mettre à mal la défense adverse et incapable de poser son habituel jeu léché, le leader du championnat s’est perdu en commettant trop de fautes, sanctionnées par un second carton jaune pour Trinh-Duc (75e) sur un en-avant volontaire. Résignés, mais aussi probablement usés par un premier bloc de 10 matchs remarquable, les joueurs de l’UBB ont concédé un second essai en toute fin de rencontre, sur un parfait décalage en bout de ligne, pour Leyds (80e). Sur une ultime transformation, Ihaia West, auteur à nouveau d’une prestation pleine, a scellé le score à 26-3, permettant aux Rochelais, remarquable en défense et appliqué en attaque, de partir en vacances sur une victoire probante.

Battu donc pour la première fois depuis la première journée, Bordeaux demeure tout de même en tête du classement avant les autres rencontres de la 10e journée (33 points). L’UBB va maintenant pouvoir profiter des 15 jours de trêve pour préparer un nouveau déplacement sur la pelouse synthétique du Racing 92 (dimanche 28 novembre 21h05). Pour La Rochelle, c’est une quatrième victoire à domicile cette saison, qui replace provisoirement les Maritimes dans le Top 6 (4e avec 24 points). Pour continuer sa remontée à la reprise, c’est un nouveau match à domicile qui attend les hommes de Ronan O’Gara face à la Section paloise (samedi 27 novembre 15h).