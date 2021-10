Tout juste arrivé à Toulon, Azéma n'en a pas encore terminé avec Clermont. Effectivement, un litige oppose toujours le nouveau manager du RCT à son ancien club. En milieu de saison dernière, Franck Azéma avait annoncé son départ de l'ASM, malgré les deux ans de contrat qu'il lui restait à honorer (il était lié au club jusqu'au mois de juin 2023). Après avoir vu sa possible arrivée à Montpellier compromise, puis annulée, il a finalement rebondi à Toulon.

Azéma et son entourage affirment ainsi qu'il n'est plus lié au club auvergnat, puisqu'il aurait déjà reçu des documents de rupture de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi), le laissant libre de s'engager où il le souhaite, donc à Toulon.

Des suites judiciaires pourraient être engagées

Or, ce jeudi, l'ASM a publié un communiqué annonçant la saisine de la commission juridique de la Ligue nationale de rugby. Le club réclame toujours des indemnités de la part du technicien, suite à la rupture de contrat "anticipée et unilatérale". Le communiqué indique par ailleurs qu'il a été "demandé à la LNR de se prononcer sur sa faculté d’homologation d’un nouveau contrat d’entraineur/manager professionnel, dans le cas d’un litige financier non réglé avec l’ASM."

Ainsi, Clermont ne souhaite pas qu'"un précédent lourd de conséquences pour les relations contractuelles dans le rugby français et le sport en général" soit créé. "Si le désaccord devait persister sur le montant des indemnités dues au club, nous nous laissons toute latitude pour engager alors les suites judiciaires nécessaires afin éclaircir et de régler cette situation", a précisé le Président Jean-Michel Guillon. Ambiance.