Les déclarations en conférence de presse, du troisième ligne Antoine Miquel, à l’issue de la cuisante défaite face à Toulouse à domicile (0-59) ont marqué les esprits. "C'est triste, quand je vois l'attitude de certains joueurs sur le terrain, ça me fait ch.... J'ai vu certaines choses dès le début. Cela parlait déjà un petit peu et puis dès qu'on a marqué notre premier essai, j'ai eu l'impression qu'ils baissaient les bras. Ça m'a fait de la peine. Je suis surtout triste pour les gars qui sont là depuis un moment, et qui ne lâchent pas, je le sais. Et pour quelques jeunes qui s'y sont quand-même filés. À Agen, je me dis qu' il y a encore de bons jeunes, il faut s'appuyer dessus et j'espère qu'ils feront quelque-chose de bien la saison prochaine".

Pour autant, le président Jean-François Fonteneau ne lui jette pas la pierre. Au contraire il comprend sa réaction. "Je sais que cela a agacé certains de mes joueurs, mais je comprends leur point de vue. Que ce soit lui, ou Pierre Fouyssac, ou encore Sofiane Guitoune, ou Alexis Balès, ils ne font que montrer leur attachement à leur club formateur. Ils sont dépités et déçus de notre situation", glissait ce dimanche midi le patron du club du Lot-et-Garonne.