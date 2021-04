Le joueur de 30 ans (37 sélections), qui observe une période d'isolement et n'est pas sûr d'être dans le groupe dès samedi face au Stade français, évoque aussi "l'énorme motivation" suscitée par la tournée estivale et l'accueil des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud.

Pourquoi avoir choisi Pau?

J'ai été contacté et j'en ai discuté avec l'encadrement des Springboks et des Lions (franchise de Super Rugby basée à Johannesbourg, qui l'a libéré, ndlr). C'était une bonne occasion pour moi. Jouer en Top 14, j'attends cela avec impatience pour me préparer à la tournée face aux Lions britanniques et irlandais. Je veux être opérationnel aussi vite que possible. J'ai vraiment hâte !

Que savez-vous du club ?

L'objectif (assurer le maintien, ndlr) est un défi que j'ai hâte de relever. J'espère que nous y parviendrons, j'espère gagner de l'expérience et apporter quelque chose à l'équipe. Lutter pour ne pas descendre, c'est une situation difficile. Mais j'ai déjà connu ça avec les Lions.

Que souhaitez-vous apporter?

Je veux rester moi-même et me familiariser assez rapidement avec le fonctionnement de l'équipe. Chaque équipe a sa manière de jouer. Le but c'est de jouer du mieux possible et, quand l'occasion se présente, d'aider le club à se retrouver à la place où il doit être.

Avez-vous regardé le match remporté face à Bayonne?

J'avais regardé un peu Pau jouer avant ce match. J'étais au téléphone avec Paul Tito (co-entraîneur) et je lui ai dit de dire "Bonne chance aux gars." Ce match vendredi était assez important pour le club. Ils ont gagné, ce qui est bien et plus confortable. Mais il y a encore de gros défis à relever.

Les Springboks n'ont pas joué depuis la finale de la Coupe du monde 2019 en raison de la pandémie de Covid-19. Comment le vivez-vous ?

Lorsque nous avons eu notre première rencontre avec l'encadrement des Springboks (en perspective de la tournée estivale, ndlr), Duane Vermeulen (troisième ligne des Blue Bulls et ex-Toulonnais) et moi y avons repensé... Nous n'arrivions pas à croire que la Coupe du monde avait eu lieu il y a presque deux ans. Quand on porte le maillot vert et or des Springboks, c'est dur de ne pas jouer. Mais nous connaissons le contexte et nous nous sommes adaptés. Il nous reste encore quelques bonnes semaines avant le début de cette grande tournée.

Que représente cette tournée ?

La motivation est énorme ! (Accueillir les Lions britanniques et irlandais) Cela arrive tous les 12 ans, c'est-à-dire une fois ou deux dans une carrière. C'est quelque chose dont je rêvais plus jeune. Jouer la Coupe du monde, participer à la finale et à la tournée des Lions. C'est assez spécial. Je me souviens d'avoir regardé un match en 2009. Les Lions britanniques et irlandais jouaient un match de préparation contre les Lions (de Johannesbourg). On pouvait voir l'engouement des supporters... Ce sera difficile mais c'est un bon défi pour nous. Nous avons l'équipe pour le relever.

Handre Pollard étant blessé, espérez-vous hériter du N.10 des Springboks ?

Nous avons besoin de "Polly". Je lui ai parlé il y a quelques jours de ma venue en France. Ce serait bien d'être tous deux présents lors de la tournée. J'espère le voir rejouer avec son club (Montpellier) puis les Springboks. Je ne suis pas quelqu'un d'individualiste. Si je suis performant avec Pau et pendant la préparation des Springboks, ce sera au sélectionneur de choisir.

Propos recueillis par Illtud Dafydd