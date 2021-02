Drôle de semaine que ce soit sur la côte d’Azur ou la côte basque. Deux cas de COVID ont grandement perturbé la semaine de préparation toulonnaise. À Bayonne, c’était la fessée à Clermont (73-3) qui avait laissé de gros maux de tête au staff et aux joueurs. Forcément revanchards, les Bayonnais ont bien démarré la partie et le score est resté serré jusqu’à la 23ème minute de jeu (3-3). Halagahu, pour sa première titularisation en TOP 14, décalait parfaitement Ory en coin pour le premier essai de la partie. Malheureusement, c'était le seul éclair de ce premier acte très disputé avec deux grosses défenses qui ont cadenassé le jeu.

Rouet écopait d’un carton jaune en même temps que cet essai varois et laissait ses coéquipiers à 14. Mais cela n’a pas eu d’incidence sur le score qui restait le même jusqu’à la mi-temps (8-3). Dominé dans le jeu au sol, le club basque était bien là cette fois-ci dans l’état d’esprit et l’a confirmé en deuxième période.

Bayonne avait plus les crocs

Les murs de l’antre toulonnaise ont certainement tremblé dans la chaleur du vestiaire car le RCT a attaqué le deuxième acte pied au plancher. Et pour un plongeon dans un ruck en zone de marque, Mikautadze recevait le deuxième carton jaune bayonnais de la soirée (42e). Toulon jouait la pénalité à la main et perdait la possession. Cinq minutes plus tard, Afa Amosa déchirait le premier rideau varois et marquait le seul essai basque de la soirée transformé par Ordas (8-10). Pour la première fois, l’Aviron passait devant et c’était le top départ d’un étouffant chassé-croisé au tableau d’affichage et d’une fin de match vraiment improbable.

Top 14 - Baptiste HEGUY (Bayonne), face à Toulon.Icon Sport

11-13 pour Bayonne, 70e minute de jeu, Manuel Ordas venait de manquer une troisième pénalité (9 points laissés en route) et d’écoper d’un carton jaune pour un en-avant volontaire sur ses 22m. L’Aviron se retrouvait donc pour la troisième fois en infériorité numérique et Takulua donnait l’avantage aux siens (14-13). Mais contre toute attente, ce sont les joueurs basques qui sont allés arracher la victoire au stade Mayol grâce à une grosse pression défensive après le renvoi. Et comme un symbole, c’est le jeune ouvreur Thomas Dolhagaray, première feuille en TOP 14, qui passait la pénalité de la victoire (14-16).

Au terme d’une partie brouillonne et fermée, ce sont les joueurs de Yannick Bru qui ont su étouffer les Toulonnais avec une grosse défense et un gros état d'esprit. C'est un vrai exploit car cela faisait dix ans que le club basque n'avait plus gagné à Mayol (août 2010). Une troisième victoire à l'extérieur de la saison qui devrait aussi compter dans l'optique du maintien car le MHR n'est plus qu'à un point devant au classement et Bayonne a encore un match en retard face à Agen. En revanche, c’est la douche froide pour le RCT qui s’incline pour la deuxième fois de suite à domicile et ne confirme pas après sa victoire à Pau. Même si la longue liste d’absents et la semaine de travail très compliquée ont dû compter, ce sont les joueurs basques qui avaient plus les crocs ce soir. Une mauvaise opération pour Toulon qui devra se reprendre face à d’autres Ciel et Blanc dans une semaine, le Racing 92.