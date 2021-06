Comment êtes-vous parvenu à museler les Rochelais ?

On ne s'est pas exposé, on a joué en avançant et dans ce cas là, il est toujours plus facile de trouver des ressources. Le cinq de devant a fait un gros boulot pour contrer La Rochelle et derrière, les trois-quarts nous ont fait avancer par un bon jeu au pied. Au niveau du jeu, ce n'était pas spectaculaire mais sur la gestion, il n'y a rien à jeter.

Et le doublé, alors ?

On avait l'occasion de marquer l'histoire et on l'a fait. On réalise pas encore ce qu'il se passe. Demain, on profitera avec les supporters à Toulouse. Faire un doublé, c'est rare. Il ne faut pas passer à côté de cette célébration.

Que ressentez-vous, à l'instant T ?

C'est une saison qui fut très longue, très dure. Au vu des performances que l'on réalise, il aurait été trop cruel pour Jerome Kaino de terminer son immense carrière sur une défaite en finale. Je suis hyper content pour lui.