Le CV

Santiago Cordero : L’ Argentin entame sa deuxième saison avec Bordeaux-Bègles. L’ailier de 26 ans, qui mesure 1m75 pour 83 kg, a inscrit 10 essais en 19 matchs avec l’UBB depuis son arrivée. Cordero compte aussi 50 sélections avec les Pumas pour là aussi 10 réalisations. L’ailier girondin a été deux fois vice-champion d’Angleterre avec Exeter (2018, 2019) et a récemment été demi-finaliste de la Challenge Cup.

Alivereti Raka : Le Français, d’origine fidjienne, n’a connu que Clermont dans sa jeune carrière. C’est sa sixième saison avec les Jaunards. L’ailier d’1m89 pour 94kg, a déjà disputé 66 matchs avec l’ASM (49 de Top 14 et 17 de Coupe d’Europe) pour 32 essais inscrits. À 25 ans, Raka est aussi international français. Il compte 4 sélections et 2 essais avec le XV de France. Le Clermontois est aussi Champion de France en 2017 et vainqueur de la Challenge Cup en 2017.

Le point fort de Santiago Cordero

Sur son aile, l’Argentin est un véritable poison pour les défenses adverses. Pas le joueur le plus costaud du Top 14, il se sert de sa vivacité et de sa capacité à crocheter pour percer les défenses adverses et marquer des essais. Cette saison en Top 14, il a marqué un essai lors de son unique rencontre jouée face à Brive à Chaban-Delmas lors de la victoire des siens 25-20. Un essai dans son style puisque sur cette action, il élimine deux défenseurs pour aller aplatir en coin.

En quart de finale de Challenge Cup contre Édimbourg, l’Argentin s’est servi de sa vitesse pour marquer un essai en contre dès la 3e minute. Des aptitudes et une forme actuelle qui pourraient grandement être utile pour la réception du leader du Top 14 ce dimanche.

Challenge Cup - Santiago Cordero (Bordeaux) contre EdimbourgIcon Sport

Le point fort d’Alivereti Raka

À son poste et à seulement 25 ans, Raka est un marqueur d’essai surpuissant. L’ailier français se sert de son gabarit et de sa puissance pour casser de nombreux plaquages et traverser les défenses adverses. En plus de sa puissance, Alivereti Raka dispose dans son jeu d’excellents crochets lui permettant souvent de faire la différence.

Depuis le début de la saison, l’international français n’a pas encore inscrit le moindre essai. Absent en début de saison, l’ailier a retrouvé les pelouses du Top 14 la semaine dernière contre Agen (victoire 31-12). S’il n’a pas marqué, le Clermontois a été le joueur ayant gagné le plus de mètres ballon en main. Il a parcouru 102 mètres et a permis à l’ASM d’être toujours dans l’avancée.

Top 14 - Alivereti Raka (Clermont) contre AgenIcon Sport

L’avis de Rugbyrama

C’est un duel très serré entre ces deux hommes. Chacuns avec leurs qualités respectives, Alivereti Raka et Santiago Cordero pourraient faire parler la poudre dimanche soir sur la pelouse de Chaban-Delmas lors du choc entre Bordeaux-Bègles et Clermont. Les deux joueurs disposent de qualités différentes mais qui apportent les mêmes résultats à leurs équipes respectives. C’est un duel entre évitement et puissance qui opposera Cordero et Raka dimanche. Il est forcément compliqué de dire qui a un avantage sur l’autre dans cette bataille.

À domicile, Santiago Cordero semble avoir un légèr avantage car il aime marquer avec l’UBB sur sa propre pelouse. En effet, sur les sept essais marqués depuis qu’il est arrivé en Top 14, cinq ont été inscrits à la maison. L’année passée, il avait notamment marqué contre l’ASM lors de la large victoire de l’UBB 42-15. L’Argentin a donc forcément un bon souvenir de la réception de Clermont.

En plus, la pelouse de Bordeaux ne réussit pas vraiment à Alivereti Raka. En six saisons de championnat, l’ailier français n’a inscrit qu’un essai contre l’UBB et c’était en 2016 lors de sa première saison en Top 14. Il n’a donc pas marqué depuis 4 ans contre les Bordelais. Il ne faudrait cependant pas que la rencontre de dimanche serve à Raka pour ouvrir son compteur essai cette saison.

Par Damien Souillé.