Le CV :

Louis Carbonel : Formé au RC Canton Garde Pradet, en 2005 il rejoint le RC Toulon, club de toujours de son père (ancien joueur de rugby à XV). En 2017, le demi d'ouverture signe son premier contrat avec les professionnels et sera titularisé pour la première fois avec Toulon deux ans plus tard, pour affronter Castres sur la pelouse du stade Pierre-Fabre. Rapidement il devient titulaire indiscutable à son poste au sein de l'effectif toulonnais.

Il fait ses débuts en équipe nationale en 2017, avec les moins de 18 ans et remporte dans la foulée le championnat d'Europe. Le jeune joueur accumule rapidement pas mal de titres en équipe jeune : le Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans et le Championnat du monde junior à deux reprises.

En 2020, il est appelé pour la première fois dans le groupe de l'équipe de France pour préparer le Tournoi des 6 Nations. En concurrence avec Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, il compte aujourd'hui seulement 3 sélections en équipe de France et peine à se faire une place solide parmi les Bleus.

Louis Carbonel (Toulon)Icon Sport

Matthieu Jalibert : C'est en Nouvelle-Calédonie qu'il fait ses premiers pas dans le rugby avant de retourner en métropole à l'âge de 9 ans et d'intégrer le centre de formation de l'Union Bordeaux Bègles. L'originaire de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines signe son premier contrat professionnel en 2017 et sera titularisé pour la première fois la même année pour un match face au Lou Rugby. Tout comme Louis Carbonel, il est aujourd'hui titulaire indiscutable à son poste au sein de l'effectif de l'UBB.

En équipe nationale, le demi d'ouverture se fait une place avec les moins de 19 et moins de 20 ans, avant d'être appelé dans la cour des grands et d'honorer sa première cape internationale en équipe de France en 2018, pour le Tournoi des 6 Nations. Le demi d'ouverture compte aujourd'hui 12 sélections en équipe de France.

Lors du Tournoi des 6 Nations 2021, Matthieu Jalibert profite de l'absence de Romain Ntamack pour s'exprimer pleinement sur le terrain. L'occasion pour lui de prouver qu'il a les qualités pour jouer à l'international et de se faire une place au sein des Bleus de Fabien Galthié.

Matthieu Jalibert, UBBIcon Sport

Les points forts de Louis Carbonel :

Efficace face aux poteaux, Louis Carbonel fait partie des meilleurs buteurs du Top 14 et inscrit 55 points au pied cette saison. Le demi d'ouverture possède aussi de grandes qualités en attaque comme en défense. Sur la saison 2020/2021 le demi d'ouverture est l'auteur de 57 plaquages défensifs réussis, contre seulement 44 pour Matthieu Jalibert.

À la fois tactique et technique, il fait partie des joueurs importants en attaque et parvient régulièrement à se jouer de la défense adverse. Cette saison il est l'auteur de trois essais dont un doublé contre Toulouse lors de la 23e journée du championnat. Adroit et rapide, à 22 ans, Louis Carbonel est un joueur complet devenu essentiel à cette équipe de Toulon.

Les points forts de Matthieu Jalibert :

Cette saison il rapporte à son équipe 57 points au pied et devance de peu Louis Carbonel. Ses qualités de buteur son indéniables, mais il est aussi un atout offensif important pour l'Union Bordeaux-Bègles. Auteur de trois essais en Top 14 et deux essais en Champions Cup cette saison, le demi d'ouverture a prouvé qu'il n'était pas seulement un bon buteur.

Avec 974 mètres parcourus, il devance cette fois largement Louis Carbonnel qui est à 703 mètres parcourus cette saison. Ses prises d'initiatives son régulièrement bénéfiques et sa force mentale lui permet de porter cette équipe bordelaise. Sa dernière expérience en Équipe de France lui a clairement permis de monter d'un cran et cela se ressent en club.

L'avis Rugbyrama :

Deux très bons joueurs avec beaucoup de qualités, qui sont donc très difficiles à départager. Louis Carbonel et Matthieu Jalibert ce sont deux styles de jeu différents mais tout aussi performants. On peut sans doute donner l'avantage à l'ouvreur bordelais en attaque qui est en grande forme et très présent sur le terrain ces derniers temps. Le demi d'ouverture du RCT quant à lui peut avoir l'avantage en défense... Pour ses performances en Équipe de France cette année le duel pourrait sans doute être remporté par Matthieu Jalibert.