" On doit et on va aller chercher une victoire "

Au lendemain de la courte défaite (9-12) des Bayonnais face au Stade français, Yannick Bru, le manager de l’Aviron est revenu sur cette défaite et notamment sur le derby qui opposera Bayonne à Biarritz en barrage : "Je suis convaincu que si on reste centrés sur notre rôle sportif et notre niveau, sur ce qu’ on a accompli ces derniers temps, on gagnera ce barrage. C’est un match pour gagner un ticket en Top 14. On va y aller avec la détermination de montrer que le projet de Bayonne a sa place dans l'élite du rugby français. On doit et on va aller chercher une victoire, et ne surtout pas jouer avec l’esprit du perdant."

" On arriverait avec des installations de Fédérale 3 dans la grande cour du Top 14 "

À quelques jours du barrage contre l'Aviron bayonnais, Jean Baptiste Aldigé (le patron du BOPB) a du mal à se projeter sur l'avenir de son club en Top 14 si Biarritz l'emportait contre Bayonne ce samedi : "Le problème, ce n’est pas le recrutement. Ce sont nos structures. On arriverait avec des installations de Fédérale 3 dans la grande cour du Top 14… Je ne suis pas sûr que les patrons de la Ligue aimeraient avoir la pelouse d’Aguilera en hiver pour un "prime time" du samedi soir. Ça ne donnerait pas le meilleur des spectacles à Canal +, qui paye chaque année 100 millions d’euros de droits télés."

" Un vrai échec dans notre progression "

La saison des Lyonnais s'est arrêtée sur un succès face à Agen mais surtout sur une neuvième place en finale et un raté dans cette course à la qualification. Baptiste Couilloud revient sur cette saison avec quelques regrets : "Je pense que la saison dernière avait déjà été difficile à encaisser. La Covid-19 nous a quand même coupés dans notre élan. On était plutôt bien positionné à l’arrêt de la compétition (deuxièmes, N.D.L.R.) et c’est vrai que l’on a déjà eu du mal à évacuer cette frustration de n’avoir pas pu terminer la saison précédente. En plus de ça, on n’a pas très bien entamé celle-là donc c’est vrai que c’est la première fois que l’on reste sur un vrai échec dans notre progression. C’est un coup d’arrêt, c’est particulier, mais je pense que c’était un passage important dans notre évolution. On va se servir de cette saison".

" Au niveau du rugby, c'était nul. Clermont va nous mettre à la page "

Les Bordelais ont perdu leur dernier match de phase régulière. Une défaite 21-10 contre Toulouse marquée par une vraie inefficacité. Christophe Urios n'a pas cherché à arrondir les angles : "Ce n'était pas bon. En fait, j'ai passé ma semaine à gueuler. Mardi, par exemple, notre entraînement fut très mauvais. Meilleur jeudi, c'est vrai. Mais il y avait des mauvais signes, des joueurs qui arrivent en retard, par exemple. Sur le plan de l'état d'esprit, ce n'était pas bon. Au niveau du rugby, c'était nul. Mais attention, tout ça peut s'arrêter très vite. Clermont va nous mettre à la page." Avant d'ajouter, ironique : "Je vais peut-être changer mes vacances''.

" C'est important de toujours avoir un Gersois "

Malgré les bonnes performances des hommes de Pierre-Henry Broncan, le Castres olympique ne s'est pas qualifié pour les phases finales à l’issue de la 26ème et dernière journée de Top 14. Mais c'est sans regret pour l'entraîneur : "Ce soir, je suis content de ne pas jouer ce match (NDLR access-match). Le 22 décembre, lorsque l'on a perdu contre Brive à domicile, il n'y avait pas grand-monde en salle de presse et nous étions en position de jouer ce match. Je ne l'oublie pas. Nous allons pouvoir travailler dans la stabilité désormais, avec seulement deux départs parmi le groupe titulaire. Je perds un Gersois (Anthony Jelonch), mais j'en récupère un autre (Pierre Aguillon), c'est important de toujours avoir un Gersois ! (rires)".