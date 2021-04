Le couperet est tombé jeudi dernier. Jusque là épargnés par toute forme de la Covid-19, l’effectif briviste a dû s’isoler pour une durée de sept jours. De nouveaux tests ont été enregistrés aujourd’hui, et si aucun n’est positif les Coujoux devront reprendre l’entraînement vendredi, soit la veille du match contre le Stade rochelais. Le match contre les Maritimes restera impossible à faire jouer pour une raison bien précise. À la différence du Racing 92 ou de Bordeaux-Bègles, l'ensemble du groupe professionnel est touché (cas contact ou cas avéré) par la Covid-19. La LNR stipule donc qu'il est nécessaire d'avoir cinq jours d'entraînement et de remise en forme après la période d'isolement. La rencontre contre le Stade rochelais a donc toutes les chances d'être reportée, reste à définir une date.

Un casse-tête pour trouver une date

Si les Noir et Blanc devraient croiser le fer avec les Jaune et Bleu le 1er mai, les Rochelais eux, accueilleront le Leinster, dans le cadre de leur demi-finale de Champions Cup. Et si les Maritimes l’emportent, aucun week-end ne sera disponible pour faire jouer le match contre Brive. À l’approche de la fin de saison, les calendriers se resserrent inlassablement et n’offrent que de très rares fenêtres. Dans ces conditions, un match en semaine semble l’unique option envisageable. Pour rappel, ces scénarios sont évoqués pour les rencontres Montpellier - Toulon et Agen - Bordeaux-Bègles, si le MHR et l’UBB vont en finale (respectivement de la Challenge Cup et de la Champions Cup).

Le déplacement à Clermont devrait avoir lieu en mai

Ce nouveau report pourrait briser une nouvelle fois le formidable élan briviste. Les hommes de Jeremy Davidson restent sur huit victoires en onze matchs et ont pratiquement assuré leur maintien avec un match en moins, et douze points d’avance sur Pau, barragiste. Clermont pourrait accueillir les Coujoux le week-end du 1er mai, période des demi-finales européennes, ou le 22 mai, date des finales des Coupes d'Europe. L’ASM n’étant plus qualifiée en Champions Cup, une date devrait être facilement trouvée pour faire jouer la rencontre de la 21e journée.

Par Clément LABONNE