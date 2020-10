Dès l’entame, les locaux mettaient la main sur le ballon et ils ouvraient rapidement le score avec la botte de Thomas Laranjeira (3-0, 3e). Habitués aux gros débuts, les joueurs de Jérémy Davidson proposaient du jeu. Setareki Bituniyata faisait parler ses cannes et le CAB était récompensé avec un super essai d’Axel Muller, à la réception d’une belle passe au pied d’Enzo Hervé. Après la transformation de Laranjeira, Brive menait déjà 10-0 et on ne jouait même pas depuis dix minutes. Cueillie à froid, la Section tentait de revenir dans le camp adverse, mais la défense locale veillait au grain. Il fallait attendre le quart d’heure de jeu pour qu’Hastoy débloque le compteur des siens (10-3, 15e). Derrière une mêlée dominatrice, la Section recollait au score (10-6, 24e), avant d'encaisser trois points sur l’action suivante, suite à un grattage de Saïd Hirèche (13-6, 25e).

Dix minutes plus tard, les Brivistes pensaient prendre le large après une belle offensive, mais la dernière passe entre Laranjeira et Jurand était en-avant. L’essai était logiquement refusé et dans un même temps, Charly Malié recevait un carton jaune pour un plaquage retourné sur l’arrière de Brive. Juste avant la pause, Mitch Lees, pour un geste illicite dans un ruck recevait un carton rouge et la Section en profitait à merveille. Les visiteurs optaient pour une pénaltouche et Lucas Rey inscrivait un essai derrière un ballon porté dominateur. Antoine Hastoy transformait à la sirène, la Section n’était plus menée que de trois petits points (16-13).

Le jeu, au retour des vestiaires, était terriblement haché entre maladresses des deux côtés, mauvais choix et mêlées à répétition. Mais un premier fait de jeu, à savoir, un plaquage haut de Setareki Bituniyata sur Pierrick Gunther, venait animer ce second acte. Le trois-quarts centre recevait logiquement un carton rouge (57e) et les siens allaient devoir terminer la rencontre à 13. Mais deux minutes plus tard, sur une action à première vue anodine, Clovis Le Bail recevait à son tour un rouge après un raffut au niveau du cou de Florian Dufour.

Cette troisième biscotte du match réveillait les locaux qui remettaient la main sur le ballon. Laranjeira, impeccable au pied, ajoutait trois nouveaux points pour son équipe (19-13, 60e). La suite ? Elle était à l’image de cette seconde période : hachée et pas franchement emballante. Les Béarnais tentaient de mettre à profit leur supériorité, mais ils se montraient terriblement maladroits. La défense corrézienne, vaillante et solidaire, ne cédait pas et l’emportait finalement 19-13.

Victoire au courage de Brive qui n’a pas sombré, malgré les deux rouges reçus. La Section qui rentre bredouille de ce voyage, de son côté, peut s’en mordre les doigts...