Le Top 14 n'a pas livré son verdict concernant le maintien, à six petites journées de la fin. Tout est encore jouable entre Pau, Bayonne, Montpellier et Brive. Par contre du côté d'Agen, l'espoir est déjà parti il y a bien longtemps. Les Agenais sont englués à la dernière place du classement depuis le début du championnat, et n'ont toujours pas réussi à accrocher la moindre victoire. Seuls deux points ont été acquis par le club, les bonus défensifs arrachés face à Castres et Lyon. Alors forcément, Agen étant sûr de finir dernier, la bataille ne se situe plus que pour la treizième place du classement.

Et il faut rappeler que cette avant-dernière place, elle n'envoie pas directement en Pro D2, mais bel et bien au barrage. Le barrage, c'est un match en fin de saison entre le 13e de Top 14 donc, et le finaliste malheureux de la finale de Pro D2. La rencontre se déroule chez le pensionnaire de deuxième division, et le vainqueur gagne le droit de jouer dans l'élite du rugby français la saison prochaine. Même si la 13e place n'est donc pas rédhibitoire, tous les clubs veulent forcément éviter toute frayeur.

Une finale avant l'heure

C'est le cas de Pau et de Bayonne notamment. Ça tombe bien, les deux clubs s'affrontent ce vendredi (20h45), lors de la 21e journée de championnat. Un match vu comme une finale entre les Béarnais, 13e avec 32 points, et les Basques, 12e avec 39 points. Un écart de 7 unités au classement qui pourrait s'accroître en cas de victoire des Bleu et Blanc sur la pelouse paloise du Hameau. Et si cela devait être le cas, difficile d'imaginer Pau relever la tête. Pau affrontera en plus le Stade français à Paris, Le Racing 92, La Rochelle avant de finir à Montpellier.

Il leur faut donc absolument gagner contre des Bayonnais qui sortent d'un succès en championnat contre les Racingmen (23-13). En cas de revers à Pau, Bayonne de son côté verrait son concurrent direct revenir sur ses talons et perdrait surtout en confiance. Une victoire permettrait par contre aux Basques de faire un grand pas vers le maintien. Les Ciel et Blanc profiteraient d'ailleurs du match reporté de Montpellier pour passer devant les Héraultais. Ces derniers ne comptent qu'un point d'avance au classement sur leur adversaire direct et pourraient se retrouver sous pression si les Bayonnais parvenaient effectivement à passer devant.

Montpellier, Brive, ce n'est pas gagné

Le match reporté n'arrange donc en rien les affaires des hommes de Philippe Saint-André, qui sont pourtant sur une bonne dynamique ces dernières semaines. Les Héraultais vont en plus devoir faire face à un calendrier chargé. En plus de la rencontre reportée donc, il y a la demi-finale de Challenge Cup face à Bath le week-end du 1er mai. L'enchaînement des matchs, face à des écuries comme Toulon, Bordeaux et La Rochelle en plus, pourrait faire mal au club du président Altrad. En fin de championnat, Montpellier joue en plus ses deux concurrents les plus directs, Bayonne puis Pau. S'ils possèdent pour l'instant un matelas, tout peut très vite se passer.

C'est aussi le cas aussi pour Brive, 10e avec 44 points. L'avance sur Pau est pour le moment confortable, mais eux doivent faire face à des cas de Covid et à un match reporté contre Clermont. Tout sera donc concentré en fin de saison pour laquelle les Brivistes possèdent un calendrier difficile. Le déplacement chez les Auvergnats, mais aussi celui à Lyon et au Racing, ainsi que les réceptions de La Rochelle, du Stade Français et de Castres. Il y a plus simple pour assurer tranquillement un maintien. Brive pourra tout de même compter sur sa très bonne dynamique en championnat. La course pour le maintien est donc plus tendue que jamais.

Selon vous, qui a le calendrier le plus favorable ? Sondage 1990 vote(s) Brive Montpellier Bayonne Pau Agen

La différence entre les calendriers pourrait faire la décision.

Selon vous, qui a le calendrier le plus difficile ? Sondage 1776 vote(s) Brive Montpellier Bayonne Pau Agen

Par Yanis GUILLOU