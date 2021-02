Montpellier se relance, le Racing retrouve la victoire à domicile... Nos pronos des matchs en retard

Clermont – Lyon

Rencontre primordiale pour les deux équipes en vue d’une qualification pour les phases finales. D’autant plus que Clermont et Lyon auront une revanche à prendre pour ce match en retard puisque les deux formations se sont inclinées la semaine dernière sur leur pelouse. Pour cette rencontre ça sera malheur au perdant qui prendra un coup sur la tête et s’éloignera des six premières places.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5017 vote(s) Clermont Match nul Lyon

Notre pronostic : Victoire de Clermont.

Montpellier – Stade français

Les Montpelliérains doivent absolument se reprendre pour bien finir cette série de quatre matchs à domicile. Après avoir concédé trois défaites de suite au GGL Stadium, le MHR se doit de gagner contre le Stade français pour ne pas voir les concurrents au maintien prendre trop de longueurs d’avance. Mais en face, les Parisiens sont plutôt en confiance et ont comme objectif de se qualifier pour les phases finales. Après leur succès contre Castres la semaine dernière, les coéquipiers de Joris Segonds voudront obtenir une troisième victoire à l’extérieur cette saison, leur permettant ainsi de rentrer dans le Top 6.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5249 vote(s) Montpellier Match nul Stade français

Notre pronostic : Victoire de Montpellier, point de bonus défensif pour le Stade français.

Castres – Bayonne

Match capital dans la lutte pour le maintien pour le Castres Olympique et l’Aviron Bayonnais à Pierre-Fabre. Après deux sorties manquées à Clermont puis au Stade français, les Tarnais, à domicile, voudront se reprendre et retrouver la belle dynamique qui était présente avant ces deux déplacements. Toutefois à domicile, le CO est en difficulté et s’est déjà incliné à quatre reprises. Bayonne sait qu’il est possible de venir gagner à Pierre-Fabre surtout que les hommes de Yannick Bru auront peut-être plus de fraîcheur puisqu’ils ont vu leur match de la semaine dernière être reporté.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4781 vote(s) Castres Match nul Bayonne

Notre pronostic : Victoire de Castres.

Racing 92 – La Rochelle

Malgré la victoire de la semaine dernière sur la pelouse de Montpellier, les Franciliens savent qu’ils doivent se racheter après avoir subi deux défaites de suite à la Paris-La Défense-Aréna. Le Racing 92 voudra donc absolument s’imposer sur sa pelouse. Cela permettrait aussi de faire un coup double en s’imposant contre un concurrent direct aux deux premières places du championnat. Mais La Rochelle ne compte pas se laisser faire et espère obtenir une quatrième victoire à l’extérieur cette saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4993 vote(s) Racing 92 Match nul La Rochelle

Notre pronostic : Victoire bonifiée du Racing 92.