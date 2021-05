Le Top 14 reprendra début septembre

En raison du contexte sanitaire inédit, les contours du calendrier 2021-2022 n’étaient pas encore arrêtés. Depuis le comité directeur de la LNR, organisé la semaine passée à Lyon, on en sait plus sur l’exercice à venir. Comme indiqué par RMC, le Top 14 reprendra ses droits le premier week-end de septembre, le samedi 4 probablement. La finale devrait, elle, se tenir le samedi 25 juin. Le calendrier complet, avec les oppositions, sera probablement arrêté au début du mois de juillet.

Comme la saison passée, son établissement dépendra de la formule choisie pour les Coupes d’Europe. L’incertitude reste de mise quant à l’intégration ou non d’équipes sud-africaines en Challenge Cup. Dirigeants de l’EPCR et des instances domestiques devront terminer de peaufiner l’agenda des compétitions continentales. Et notamment répondre à cette question cruciale : y aura-t-il huit ou neuf échéances jusqu’à la finale de Champions Cup de Marseille, programmée le samedi 28 mai 2022 ?

Deux ou trois doublons ?

D’après RMC, deux ou trois doublons émailleront la saison : sur le test-match du samedi 6 novembre France-Argentine puis sur la confrontation entre l’Ecosse et la France du samedi 26 février ; le France-Italie du dimanche 6 février pourrait être impacté. On le saura une fois le calendrier des Coupes d’Europe arrêté.

Dernière information à retenir, ayant filtré du dernier comité directeur de la Ligue : la saison 2021-2022 s’ouvrira avec le ProD2. La première journée aura lieu sur le dernier week-end du mois d’août.