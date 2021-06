"Je vais réfléchir pour savoir si je reviens" : et si Ugo Mola quittait Toulouse sur un doublé?

Interrogé vendredi soir à propos des motivations qui l'animeraient désormais à la reprise des entraînements, en août, Mola n'a pas fermé la porte à un éventuel départ: ""Si je serai là à la reprise? Euh... ouais, oui. On va voir. Je vais me reposer, on va se reposer, on va couper six semaines. Et moi, je vais prendre le temps de réfléchir à la suite, pour savoir si je reviens. Rien n'est obligé et il faudra trouver l'énergie, la bonne formule pour que certains retrouvent le bon discours, les bons leviers. [...] La vie va tellement vite qu'il faut profiter de ce que l'on a. C'est plein de choses qui se bousculent, quand tu as la chance de gagner beaucoup. Je ne faisais pas partie de ceux-là pendant très longtemps donc je vais quand même savourer."