Vent de face, les Basques ont décidé de davantage porter les ballons lors du premier acte. Après un 3-3 initial, c’est ainsi en insistant dans les 22m qu’une prise d’initiative de Muscarditz a permis un main-main que Germain a transformé en premier essai.

Mais la réaction des Suavistes a été patiente. En insistant avec plusieurs mêlées à 5m, les joueurs de Sonnes sont parti côté droit où Abadie a fait le plus dur pour servir Lagarde marquant leur essai.

Le mano a mano s’est poursuivi avec un troisième essai dans ce premier acte signé Germain. Le buteur et arrière de l’Aviron a profité d’un bon travail dans les 22m, d’une prise d’intervalle de Muscarditz le servant à hauteur pour franchir la ligne. Avec les coups de pieds des buteurs, le score a donc été de 20-10 à la pause.

Bayonne plus barragiste

Dans le deuxième acte, vent dans le dos, les Ciel et Blanc ont continué de pousser et de porter les balles quand les Lot-et-Garonnais n’ont plus beaucoup existé. C’est ainsi que des essais de Lestrade, Luc, Delonca et Rouet ont poussé les joueurs du président Tayeb vers un succès bonifié 48-20, malgré un dernier essai pour l’honneur et en force de Falatea.

Avec cette victoire, les Basques passent 12e au classement devant Pau avec quatre points d’avance sur la Section, barragiste. Au programme lors de la prochaine journée, il y a aura une réception délicate d’autres Ciel et Blanc avec ceux du Racing 92, quand le SUA se déplacera à Brive, toujours en quête d’un premier succès cette saison.