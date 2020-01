Le fait de l'année

Brive a regagné sa place historique sur l'échiquier français, en juin dernier. Un an seulement après avoir connu la douleur de la relégation, le CABCL a mené son opération remontée à terme et retrouvé le gratin du rugby hexagonal. Premiers de la saison régulière de Pro D2 avec quatre-vingt-onze points, les Corréziens ont su aller chercher leur billet pour le Top 14 au bout du suspense et de l'effort. Sept jours après avoir vu les Bayonnais leur souffler la montée directe et le titre de champion de France après la sirène de la finale, Saïd Hirèche et ses partenaires ont surclassé Grenoble lors de l'access-match, le 2 juin.

Dans un Stadium ivre de bonheur, Franck Romanet, Samuel Marques et Otar Giorgadze y allaient chacun de leurs essais et propulsaient Brive vers l'élite. Depuis, les troupes de Jeremy Davidson se montrent à la hauteur du défi. Si la route menant au maintien reste longue, ils pointent pour l'heure à une très honorable neuvième place avec vingt-quatre points au compteur. Après une année 2019 accomplie, 2020 doit marquer la confirmation.

Le joueur : Saïd Hirèche

Aux côtés de l'inamovible Saïd Hirèche, il s'est imposé comme un deuxième patron de l'équipe et le baromètre des lignes arrière : Thomas Laranjeira, 27 ans, n'en finit plus de grandir et de franchir les paliers. L'ancien espoir a changé de dimension en 2019. Après avoir terminé meilleur réalisateur du Pro D2, fort de ses 346 points personnels, l'arrière surprend désormais en Top 14. En cette fin d'année, il trône au sommet du classement des réalisateurs avec 117 points et peut se targuer d'un flatteur 87 % de réussite. Mais le natif de Belleville-sur-Saône possède d'autres atouts dans sa manche : il possède de véritables qualités de relanceur et d'organisateur. Jeremy Davidson peut se réjouir de le compter dans ses rangs, l'alignant tantôt à l'ouverture tantôt à l'arrière. Avec de solides assurances dans les deux cas.

Top 14 - Said HIRECHE (Brive), face à Clermont.Icon Sport

Le match

La finale d'accession face à Grenoble, le succès arraché face à Toulouse ou encore les victoires bonifiées devant Toulon et Bordeaux-Bègles auraient pu être choisis. Mais la rencontre la plus marquante en terres corréziennes aura peut-être été le match face à Clermont, le 8 septembre. Car il s'agissait du derby et du retour du Top 14 au Stadium municipal. Car la victoire avait été belle, comme une prémonition d'une première partie de saison convaincante des Blanc et Noir. Car Julien Blanc s'était révélé à la face de tous, avec sa vitesse, sa vista, ses appuis. Car la bande à Davidson avait montré sa volonté d'un rugby engageant, porté par sa jeunesse et son dynamisme. Vainqueur 28 à 21 en ce dimanche de fête, le CABCL avait ravi ses supporters à plus d'un titre et envoyé un message à la concurrence : il allait falloir compter avec lui.

La défaite qui fait tâche

La formidable série de vingt-deux matchs sans défaite de Brive à domicile – entamée en avril 2018 - a pris fin le 28 décembre 2019 face au Racing 92. Pour les Corréziens, déterminés à l'idée de rester invaincus toute la saison au Stadium, ce revers a marqué un net coup d'arrêt. La lourdeur du score a rendu la défaite encore plus amère : vainqueurs 44 à 20, les Franciliens, étourdissants derrière et surpuissants devant, évoluaient deux ou trois crans au-dessus ce jour-là. Si la portée de la défaite doit être relativisée par la qualité de l'adversaire, très performant pour l'occasion, le CABCL devra rapidement se relever de cet accroc pour ne pas connaître de nouvelle déconvenue devant ses supporters.

La déclaration

" Il y a une volonté de tendre vers un rugby complet et je peux vous dire que l’on y prend beaucoup de plaisir. Je n’en ai peut-être jamais pris autant. "

Saïd Hirèche, le capitaine et le troisième ligne de Brive, à l'heure de prolonger son contrat.