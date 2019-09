Êtes-vous heureux ou frustré par ce bon match de la Section à Toulouse ?

N.G. : Un peu des deux. Mes sentiments sont mitigés. Je suis content d'avoir pris un point, mais je ressorts aussi un peu frustré de ne finir qu'avec un seul point. Car nous avons eu l'occasion de gagner ce match, clairement.

Y a t-il eu un tournant ?

N.G. : Oui, à 21-16 pour Toulouse à la 69e minute. Nous avons pris une pénalité dans nos 22 sur un contest alors que nous avions le ballon et que nous essayions de sortir de notre camp. A 24-16, huit points d'avance, la différence était faite. Si nous avions été capables de sortir de notre camp à ce moment-là , la victoire aurait pu s'offrir à nous.

Toulouse a mieux réussi sa première-mi-temps que vous...

N.G. : Oui, nous avons encaissé deux essais sur deux ballons perdus. Ils se sont nourris de nos erreurs pour prendre le large en première mi-temps. Nous avons aussi pêché par indiscipline, on doit faire mieux que ça.

Que retenez-vous de positif ?

N.G. : Notre état d'esprit d'abord. On n'a jamais baissé les bras. On a su relever la tête après les temps forts de l'adversaire. Si on n'avait pu concrétiser davantage nos temps forts, la soirée aurait été formidable. Je suis vraiment fier de mon équipe car nous revenons avec cinq points de deux déplacements chez les finalistes.

Êtes-vous satisfait de l'utilisation du ballon ?

N.G. : Oui, on a su alterner. Mais notre problème c'est qu' on n'a pas pu nous appuyer assez sur notre touche qui a balbutié, alors qu'en mêlée, nous étions bien. Mais je trouve que nous avons su trouver des espaces au loin. En deuxième mi-temps, avec le vent, on a réussi quelques bons coups de pied d'occupation.