L’affiche avait de l’allure entre Montpellier et Bordeaux-Bègles. Elle a débuté par du combat et du déchet technique. Malgré une mêlée très sanctionnée (carton jaune envers Kaulashvili, 18e), l’équipe girondine s’arcboute en défense en début de partie. Avec succès car elle n’encaisse pas d’essai malgré deux franchissements de sa ligne d’en-but. Par Ngandebe qui ne réussit pas à aplatir (14e) puis par Nagusa dont l’essai est refusé pour une obstruction de son compère Kornath (30e). A l’opposé du terrain, les joueurs de Christophe Urios sont plus réalistes, validant un premier temps fort par un essai de Tauleigne (33e). Le MHR profite toutefois de l’indiscipline adverse pour rester au contact grâce au pied de Cruden (6-7 à la pause). Juste avant la mi-temps, Bordeaux-Bègles perd sur blessure Matthieu Jalibert. Le club girondin a communiqué sur une suspicion de fracture de l’avant-bras pour son ouvreur.

Montpellier contrarié en touche, Bordeaux-Bègles en mêlée

Xavier Garbajosa voulait que ses hommes « soldent les comptes » du match à Agen où le technicien estimait que ses troupes n’avaient pas été assez présentes en termes d’engagement et pas assez efficientes dans le jeu déployé. Cette fois-ci, ses joueurs répondent dans l’état d’esprit. Paillaugue permet aux siens de reprendre l’avantage sur une pénalité longue distance (51e). Un chassé-croisé s’instaure entre les deux équipes avec l’essai en force de Devergie qui répond à celui d’Higginbotham. Entretemps, l’UBB a aussi eu son essai refusé pour un en-avant de Cobilas. Aucune équipe ne veut céder. Bouthier redonne l’avantage aux Héraultais (74e) mais Botica remet les deux équipes à égalité (17-17, 76e). Comme un symbole, le MHR perd un énième ballon sur lancer en touche sur une ultime action. Le score ne bouge plus.

Invaincue, l’UBB talonne le LOU

Avec ce partage des points dans l’Hérault, les Girondins restent invaincus dans ce championnat avec 4 victoires et 1 nul. Forts de 20 points au classement, ils figurent à 2 longueurs du LOU qu’ils iront défier à Gerland samedi prochain. De leur côté, les Montpelliérains peuvent véritablement nourrir quelques regrets. Par manque d’un peu de précision et de pragmatisme, ils n’ont pas réussi à mettre la main sur ce match. Ils restent toutefois à la 5e place du classement avant leur déplacement à Clermont le week-end prochain.