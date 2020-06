"Nous sommes en adéquation avec ce que nous avions prévu. Les joueurs viennent de faire trois semaines et demi. Ils sont actuellement en congés et ils ne reprendront que le 6 juillet, a indiqué Collazo. [...] Pour l’instant, je trouve qu’ils ont bien bossé. Tellement bien qu’on devait les lâcher mardi et qu’on les a finalement lâchés dès le vendredi soir. » Mais il a aussi prévenu ses hommes : « Ils doivent juste revenir au bon poids. Mais je le répète, ils ont vraiment bien travaillé pendant trois semaines et demie et le préparateur physique Alex Marco n’est pas du tout inquiet pour la suite. [...] Cela va nous amener à basculer sur des séances beaucoup plus denses en juillet et août avant d’aborder la saison qui va s’apparenter à un marathon."