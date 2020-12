La décision de la Fédération argentine de suspendre à titre conservatoire trois joueurs après l'ouverture d'une enquête pour "propos discriminatoires et xénophobes" aura forcément des répercussions en France puisque Pablo Matera, capitaine déchu des Pumas, évolue au Stade français et Guido Petti à l'Union Bordeaux-Bègles. Le club parisien a été le premier à réagir via un communiqué. Les dirigeants du Stade français ont fait savoir qu'ils entendront leur joueur dès son retour de sélection : "Suite aux révélations par certains médias, de posts effectués en 2012 par son joueur Pablo Matera sur le réseau social Twitter, le club du Stade Français Paris tient à marquer sa totale opposition avec ces propos et commentaires inacceptables. Nous tenons également à rappeler que depuis son arrivée au club en décembre 2019, notre joueur a toujours été irréprochable dans son attitude envers ses coéquipiers et adversaires, à la fois sur, mais aussi en dehors du terrain. À son retour de sélection, le joueur, qui a déjà publiquement présenté ses excuses, sera convoqué par la direction du club."