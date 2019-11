Et il y en a qui osent encore appeler ça du repos. Les deux semaines écoulées depuis la victoire au courage dans la boue de Jean Dauger (9-3) ont été riches en actualités et en émotions de tous ordres pour les joueurs et le staff de la Section Paloise. Et si la réception de Toulon, au Hameau, pour le compte de la 10e journée de Top 14 devait permettre à tout ce beau monde de se remettre la tête dans le guidon, c’est ni plus ni moins qu’une 3e place au classement provisoire qu’ils ont à défendre. Et celle-ci ne tient pour l’instant qu’à un fil. Très mince même, le fil.

Jugez plutôt : leur adversaire du jour, Toulon, est 5e, à une petite longueur, quand le premier non relégable, Brive, compte 18 points, soit 3 de moins que la Section. Autant dire que les jeux ne sont pas encore faits pour déterminer avec clarté quel sera le top 6 à mi parcours. La Section avait jusqu’à présent les armes pour exister dans ce début de championnat, rendu surprenant par l’absence des mondialistes. Leur retour dans leurs clubs respectifs a déjà fait du bien au Stade Toulousain ou au Racing 92 pour ne citer qu’eux. La question est donc valable autant pour la Section que pour les autres clubs : le Top 14 va-t-il vraiment redémarrer ce week-end ?

Faire fructifier le calendrier

La question, Fred Manca l’attendait, mais le co-manager palois voit plutôt les choses de manière comptable : “On sait qu’on attaque un tournant. On va recevoir trois fois sur quatre, donc on y verra évidemment plus clair à la fin de ces quatre matches. Mais la qualité des oppositions qu’on reçoit (Toulon, puis l’UBB et La Rochelle, entrecoupé d’un déplacement au Stade Français, NDLR), fait qu’on reste prudent. Là, notre seul objectif, c’est Toulon”.

Toujours aussi prudent Fred Manca. Pourtant, ses joueurs n’ont pas chômé. En plus de s’être vu proposer une opposition de gala au Hameau (un match perdu) face au club japonais du Yamaha Jubilo (un vrai beau moment de rugby d’ailleurs, très apprécié par le public béarnais qui a répondu présent), les joueurs ont enchaîné deux rencontres de Challenge Cup aux fortunes diverses (une lourde défaite face à Leicester, une large victoire face à Calvisano). Pas de quoi rassurer le staff béarnais ? Apparemment non. C’est donc une fois de plus du côté de l’infirmerie qu’il faut chercher une explication. Car tout le monde n’est pas d’aplomb à Pau, loin de là.

Une infirmerie encore bien garnie

"Ils sont grands, très forts, avec une bonne touche et une bonne mêlée” analysait le sud-af’ Lourens Adriaanse, très élogieux à l’égard du RCT en point presse cette semaine. Il va donc falloir du répondant, particulièrement en première ligne. Et là, tout n’est malheureusement pas réglé. Le club palois a même plutôt tendance à travailler à flux tendu de ce côté là du terrain… Et rien ne vient éclaircir le ciel béarnais : côté droit pour les piliers, Malik Hamadache (blessé à la cuisse) et Mohamed Boughanmi (genou) ne pourront toujours pas être alignés.

Top 14 - Malik Hamadache (Section paloise Pau) contre le Stade françaisIcon Sport

Même chose pour Nicolas Corato et Omar Odishvili. Les deux piliers se sont blessés, malheureusement en opposition “pour rien” face au Yamaha Jubilo. Il va également falloir composer sans Alexandre Dumoulin, de nouveau out suite à une blessure à la cuisse.Des nouvelles peu rassurantes donc, au moment de rencontrer l’une des équipes les plus sérieuses de ce début de championnat en mêlée. Surtout, le RCT est le club le moins pénalisé depuis le début du Top 14.

Mais ça n’est malheureusement pas tout… Autre coup dur, l’absence confirmée de Watisoni Votu. L’ailier fidjien, qui constitue une arme offensive de pointe pour la Section (3 essais cette saison) souffre d’une hernie au niveau de l’abdomen. Et c’est l’opération qui guette le fidjien, qui risque donc de manquer plusieurs semaines de compétitions…

Top 14 - Watisoni Votu (Pau) contre le Racing 92 (Crédit Photo : David Le Deodic)Midi Olympique

A côté de cela, les raisons de se réjouir ont été bien maigres ces derniers jours : Ugena et Waqaniburotu ne pourront pas non plus être alignés, et l’annonce du retour sur les terrains d’entraînement d’Atila Septar ne suffira sans doute pas à consoler ses partenaires. Mais pas de misérabilisme pour Sam Marques : “Si on gagne ce match on peut vraiment basculer sur la bonne partie du tableau. On fait de bonnes choses depuis le début de la saison, il y a ce match face au Racing qui fait tâche, mais on se rattrape à Bayonne… on veut montrer aux gens qu’ils pourront compter sur nous jusqu’à la fin”. Le public du Hameau n’attend que ça, et devrait répondre présent en nombre, pour recevoir les joueurs de la Rade dans les Pyrénées.

Par Pierre Bergot