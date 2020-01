Il faut remonter dix jours plus tôt. Dimanche 22 décembre. Alors que tout le monde n'a d'yeux que pour le géant Eben Etzebeth, auteur de son premier essai lors de sa première apparition en Top14 contre Clermont (41-19), Patrice Collazo, lui -s'il reconnait évidemment la performance de son champion du monde- tient également à mettre en lumière un autre joueur. " Eben Etzebeth ? Son match a été excellent. Mais j’ai aussi vu un Swan Rebbadj énorme en troisième ligne. Il y en a toujours qui ne comprennent pas pourquoi il joue troisième ligne. Je crois que ce soir il a mis tout le monde d’accord. " Sans le moindre doute. Car s'il a toujours démontré une aisance dans les déplacements et des qualités naturelles dans le jeu aérien, Rebbadj est en train de parfaire son apprentissage de la touche, dont il est devenu le capitaine. Et on le voit, aux côtés de son coéquipier champion du monde, distiller ses conseils sans sourciller.

Top 14 - Swan Rebbadj (Toulon).Icon Sport

Le natif de Martigues a également progressé sur les zones de combats, sur sa rigueur défensive et sur son leadership. " On va dire que je me sens plus en confiance et que tout est mis en place pour que je trouve ma place. Ensuite j'essaye de devenir un leader. Et de l'assumer. Je parle aux mecs, je les resserre, je les calme ". Ainsi, le grand espoir, que Bernard Laporte annonçait dès 2015 en équipe de France -" dans cinq ans, il jouera le Tournoi et peut-être même avant "- n'a de cesse d'étoffer sa palette. Et n'a jamais semblé plus épanoui qu'il ne l'est aujourd'hui sur le terrain. " Je me sens de plus en plus à l'aise lorsque je suis sur la pelouse, que ce soit en deuxième ou en troisième ligne. Je gagne des repères à chaque rencontre. "

16 apparitions à mi-saisons

Et s'il n'est plus le joueur le plus utilisé du Top14 depuis la 12e journée, où il a connu son premier coup d'envoi du banc de touche, Swan Rebbadj n'en demeure pas moins le marathonien du RCT. À des postes exigeants, le double mètre toulonnais parvient à enchaîner, ce qui signifie qu'il tient la cadence week-end après week-end sans baisser de niveau, à rester discipliné puisqu'il n'est jamais sanctionné d'un carton ou d'une suspension, mais également qu'il arrive à passer outre les blessures. Les bénéfices d'une hygiène de vie nouvelle ? C'est en tout cas un point sur lequel ce joueur -pas passé par les différents pôles espoirs et donc moins sensibilisé que certains de ses coéquipiers- reconnaissait avoir progressé.

" Je n'aurais jamais pu enchaîner ainsi la saison passée, mais c'est derrière moi. La clé pour moi ça a été de réguler davantage mon hygiène de vie. Désormais je m’étire tous les jours, je me repose plus, je mange mieux... Ça me fait du bien.[... ] Les kinés m'ont toujours dit de faire plus attention, mais je ne pensais pas que c'était à ce point la clé. Je prends conscience que mon corps est mon outil de travail. Ça paraît certainement logique, mais ça change vraiment beaucoup de choses sur le terrain. " 3 apparitions en 2016/2017, 14 la saison suivante, 21 en 2018/2019 et déjà 16 (1163 minutes) à mi-saison. L'explosion de Swan Rebbadj était annoncée, mais le joueur confirme et prouve à chaque fois que Patrice Collazo lui accorde sa confiance qu'il est encore loin d'avoir atteint sa limite...