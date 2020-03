C'est l'ascenseur émotionnel, entre la défaite face à Agen samedi dernier et ce large succès devant Lyon...

Ce soir, on a la tête haute et nous sommes fiers de ce que l'on a fait. L'an passé, nous avions perdu la finale de Pro D2 et, la semaine suivante, nous avions été transcendés par l'événement. J'ai perçu la même ambiance dans le groupe. On a senti que nous étions plus forts et que le groupe s'était relevé. Cette défaite a été évacuée et est devenue un tremplin. Nous avons relevé la tête et nous avons su vaincre Lyon qui est quand même dense, costaud et deuxième du championnat.

Comment analysez-vous votre prestation ?

On a dominé, pratiquement de la 1re à la 80e minute. L'équipe arrive à marquer sur trois belles actions. Ce qui est bien aussi, c'est que nous avons défendu sur de longues séquences. Et derrière, nous avons eu ce petit truc en plus en attaque.

Vous inscrivez les trois essais brivistes du jour. Vous avez vécu une soirée de rêve ?

Ce sont les partenaires qui font les trois-quarts du boulot, je ne suis qu'à la conclusion. Les avants ont notamment effectué un gros travail, sur les touches offensives comme défensives et en mêlée. Nous sommes reconnaissants envers eux, d'autant plus qu'ils ont travaillé toute la semaine. Personnellement, ça fait plaisir mais il faudra passer à autre chose. Je veux savourer ce soir.

On a senti votre rage sur chaque essai. Est-ce ce supplément d'âme qui vous a permis de réaliser une telle performance ?

J'ai Thomas (Laranjeira) qui me hurle dessus à chaque fois... Quand je reçois le ballon comme ça, je ne vois plus que la ligne et j'y vais. C'est bien pour l'équipe. Elle retrouve sa neuvième place. On va savourer cette victoire et puis tout le monde va se remettre au travail avec le déplacement au Stade français.

Avez-vous réussi à récupérer le ballon du match ?

Oui, je vais le garder. Il a été dédicacé par les coéquipiers. C'est une petite attention sympa.