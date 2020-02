Rugbyrama : Votre équipe a tenu tête au RCT, mais s'est finalement inclinée 34-17 contre Toulon. Comment analysez-vous ce revers ?

Jeremy Davidson : On n'est jamais contents d'encaisser trente points ! Maintenant nous avions une jeune équipe ce soir, avec de nombreux Jiff et je pense qu'ils ont montré un état d'esprit de combattants. Nous sommes restés dans le match 80 minutes et je crois que tout au long de la rencontre nous avons un peu fait douter Toulon. C'est donc qu'il y a des choses positives à sortir de ce déplacement. Côté négatif, ça ne fait jamais plaisir de prendre trente points, mais il y a surtout trois grosses blessures... Steevy Cerqueira a une fracture ou une luxation du pied. So'otala Fa'asolo s'est cassé un doigt. Et Stuart Olding s'est fait l'acromio-claviculaire... Maintenant je pense que les joueurs présents ont montré un bon état d'esprit et c'est quelque chose qui nous servira en fin de saison.

Ces blessures sont d'autant plus préjudiciables que vous recevez Agen, la semaine prochaine...

J.D. : On verra ce qu'il en est la semaine prochaine ! Les blessures peuvent arriver à n'importe quel moment de la saison, malheureusement trois d'un coup ce soir, ça fait beaucoup... Si on veut voir du positif : Retief Marais revient de blessure, on a pas mal de trois-quarts disponibles et on a vu des bons matchs de Enzo Hervé, Joris Jurand ou encore Pierre Tournebize, ce soir. Ce qui nous donne des possibilités au niveau de l'équipe qui va débuter la semaine prochaine.

Vous étiez encore dans le match à la mi-temps (17-10), et finalement Toulon a su vous distancer dans le deuxième acte...

J.D. : Je pense que les deux effectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut bien se rendre compte que nous avons une équipe jeune, bien moins expérimentée que celle de Toulon. Quand on regarde les deux bancs, c'est incomparable. Nous avons deux profils d'équipes très différents, mais être capables de les faire douter, en conquête, en défense et en attaque tout au long du match, ça montre à tout le monde qu'on est sur la bonne voie. Et qu'il faut continuer à travailler. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra à nouveau faire douter ces grosses équipes en déplacement. D'ailleurs, si nous avions réussi à marquer nos occasions, notamment en première période, nous aurions pu faire plus que douter Toulon. Mais notre équipe, même quand on effectue, du turnover est en train de grandir. C'est très positif.

Regrettez-vous notamment les pénaltouches des dix premières minutes ?

J.D. : Non car finalement c'était une bonne décision. Nous étions dans les cinq mètres, et je pense que le coup de pied était difficile. Les joueurs ont donc pris la décision de prendre la touche et ils ont bien fait.