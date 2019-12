"Notre demi d'ouverture international Matthieu Jalibert prolonge à l'Union Bordeaux Bègles jusqu'en juin 2023 !", a écrit l'Union Bordeaux-Bègles (UBB) sur son site internet. "L'aventure continue jusqu'en 2023", a confirmé le rugbyman sur son compte Twitter. Pur produit de la formation béglaise, Jalibert, 21 ans a éclaté au haut niveau en 2017, au point d'attirer l'oeil du sélectionneur et son ancien manager à l'UBB Jacques Brunel, qui l'a fait débuter en équipe de France contre l'Irlande lors du Tournoi des 6 Nations 2018.

Gravement blessé au genou au cours de ce match, il est resté éloigné des terrains pendant près d'un an après une rechute durant l'été 2018. Il n'avait pas été retenu pour le mondial au Japon. En concurrence cette saison avec le Néo-Zélandais Ben Botica, Jalibert a disputé au total dix matches, inscrivant déjà 5 essais et en étant prépondérant dans la bonne marche actuelle du club bordelais. Ses performances sont suivies par le nouveau staff des Bleus qui devrait l'intégrer dans la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le premier match du Tournoi des six nations face à l'Angleterre, qui sera dévoilée le 8 janvier.