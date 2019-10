Les supporters clermontois ne l’ont pas oublié et lui ont fait savoir lors de l’entraînement de lundi dernier, ouvert au public pour ces vacances de Toussaint. Les photos et les autographes faits au milieu d’une Yellow Army venue nombreuse au stade Michelin ont dû le réjouir après tous ces mois loin des terrains et de cette ferveur. "C’est la plus grosse blessure que j’ai pu avoir dans ma carrière nous confiait le jeune homme de 21 ans. J’ai passé deux mois avec les béquilles mais c’est du passé".

Alors qu’il était en pleine bourre, Alexandre Fischer est stoppé net, le 14 avril sur la pelouse du Stadium de Toulouse au cœur d’un match où l’engagement était féroce. Sur un ruck, l’arrière de sa cuisse cède. Bilan : désinsertion du tendon des ischios-jambiers de la cuisse gauche, opération et saison terminée. Un coup dur pour le joueur et l’ASM qui comptait beaucoup sur lui avec son profil de plaqueur-gratteur que Franck Azéma recherchait tant avant le début de saison. Après avoir mis à l’essai l’international écossais John Hardie, c’est le jeune issu du centre de formation qui remportait la confiance du staff.

Jusqu’à cette grosse blessure, l’ancien joueur de l’US Issoire réalisait la saison parfaite. Son activité dans le jeu et dans les rucks ainsi que ses essais inscrits contre le LOU et l’UBB lui permettait de chambouler la hiérarchie en troisième-ligne. Champion de France avec les Espoirs en 2018, il alignait pour sa première saison avec les pros 9 matches de Top 14 pour 7 titularisations et 4 matches de Challenge Cup avec en point d’orgue une entrée contre Northampton en quart de finale.

Aujourd’hui, il touche du doigt un retour sur les pelouses du Top 14. "Je suis bientôt sur le retour, les sensations reviennent au fur et à mesure nous expliquait le joueur. J’ai eu un peu de mal, des moments de doute. Des périodes où j’ai stagné aussi. Je retrouve petit à petit ma vitesse et j’ai moins de douleurs. Je vais revenir mais je n’ai pas encore de date exacte. Je reviendrai soit avec les Espoirs soit avec les pros on verra bien. Je suis content. "

Top 14 - Alexandre Fischer (Clermont)Icon Sport

Dans cette galère de sportif de haut-niveau, il n’a pas ramé tout seul. "J’ai passé trois semaines à Capbreton puis j’ai repris au club pour la préparation physique. J’ai bien travaillé avec les kinés et les préparateurs physiques. Ils se sont bien occupés de moi et je les en remercie. "

Au CERS (Centre Européen de Rééducation du Sportif ndlr), il fait équipe avec l’un de ses coéquipiers chez les Espoirs et aujourd’hui en pros, lui aussi touché à la cuisse. "J’étais avec Samuel (Ezeala), on a passé trois semaines en "colocation", on a bossé ensemble. Et on a avancé au maximum. Sa blessure était moins grave que la mienne mais on voit que Sam est bien revenu donc j’espère que ce sera la même chose pour moi (sourires). " L’an dernier, lors de la première journée contre Agen, c’est le troisième-ligne qui servait parfaitement l’ailier pour un essai d’école. Dans les moments de doute, les potes sont là. "On vit tous les jours ensemble, à l’entraînement, on habite à côté rappelle Alexandre Fischer. On passe du temps ensemble, donc cela fait penser à autre chose. "

Bien sûr, le flanker aimerait revivre les bons moments de la saison dernière et retrouver ce punch qui le caractérise. Mais rien n’est acquis. "L’envie elle y sera toujours mais est-ce que j’arriverai à revenir au même niveau ? Je ne sais pas. En tout cas je vais travailler pour et on verra par la suite comment cela se passe. La saison dernière a été une belle expérience malgré tout. J’ai eu la chance de jouer avec de grands joueurs, certains sont partis, d’autres sont restés. Je vais apprendre encore et on verra par la suite. "

Alexandre Fischer (Clermont)Icon Sport

A la fin de l’été, le staff avait parlé d’un retour au milieu ou à la fin du deuxième bloc de matches de championnat. Pour ce joueur qui aime plaquer, toujours très clinique dans ses actions, ce sera sûrement pour cette fin d’année. "Alexandre n’a rien perdu, au contraire, il travaille très fort déclarait Bernard Goutta, le coach des avants. Il s’est encore épaissi, il s’est renforcé. Cela va être un profil de troisième-ligne gratteur-récupérateur et même porteur de balle très complet. Je lui vois un bel avenir."

Engagé avec Clermont jusqu’en 2022, Alexandre Fischer pourrait rejouer à Toulouse, au Stadium, le 9 novembre prochain, là où tout s’était arrêté il y a presque sept mois maintenant… " Tout d’abord, on verra ce que les entraîneurs feront et surtout comment je serai revenu au niveau physique. Mais ce serait une belle revanche. "