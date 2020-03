C'était il y a trois semaines, dans les colonnes de Midi Olympique. Huit jours avant le déplacement des Bleus en Ecosse, le manager du Stade toulousain Ugo Mola évoquait l'exercice jusque-là vécu par son demi de mêlée Antoine Dupont : "Il a bossé trois semaines avec nous cette saison pour l'instant... Il a passé plus de temps en équipe de France qu'à Toulouse cette année."

C'est le moins que l'on puisse dire. Si l'on tient compte de la préparation à la Coupe du monde l'été dernier, des matchs amicaux dans ce laps de temps puis de la compétition en elle-même, Dupont n'aurait dû être disponible pour son club - comme les autres internationaux présents au Japon - qu'après la défaite du XV de France contre le pays de Galles en quart de finale, le 20 octobre. Sauf que l'intéressé est revenu blessé au dos, ce qui l'a tenu éloigné des terrains durant plusieurs semaines.

Finalement, après presque deux mois d'absence, l'ancien Castrais a enfin effectué son retour avec les Rouge et Noir contre Toulon le 29 décembre, au Stadium. Un match pour lequel il était logiquement remplaçant et au cours duquel il a disputé 20 minutes. Le week-end suivant, il était de nouveau sur le banc pour le déplacement au Stade français et avait cette fois joué 32 minutes. Voilà pour ses deux seules apparitions en Top 14 cette saison, soit 52 minutes en tout et pour tout...

56 minutes pour Cyril Baille

En effet, le Stade toulousain avait dans la foulée enchaîné avec une période européenne. Antoine Dupont fut titulaire lors des victoires au Connacht et contre Gloucester. Sur ces deux rencontres, il a totalisé 142 minutes, près de trois fois plus qu'en championnat de France. Appelé dans le premier groupe de Fabien Galthié, le joueur a par la suite rejoint l'équipe de France en stage à Nice et a été bloqué par le sélectionneur. Logique vu que ce dernier comptait en faire son numéro un derrière la mêlée.

Voici comment le Toulousain n'est pour l'heure pas apparu davantage en club. En sélection, Dupont comptabilise en revanche 10 matchs, pour 9 titularisations et un total de 663 minutes de jeu. Sachant qu'il s'est blessé à l'épaule à Murrayfield et qu'il aurait de toute façon dû observer six semaines d'inactivité si le Top 14 n'avait pas été suspendu. Autant dire qu'il s'agit d'une saison très particulière pour lui qui n'a pas remporté la moindre rencontre de Top 14 alors qu'il était invaincu dans cette compétition lors de la précédente. Dans la même veine que le numéro 9, son partenaire toulousain et pilier gauche Cyril Baille a disputé... 56 minutes de jeu en Top 14, en deux apparitions et aucune titularisation. Lui compte en revanche cinq matchs en Champions Cup, pour quatre titularisations et 217 minutes sur le terrain.