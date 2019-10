Clermont met fin à cinq longues années de disette sur ses terres face au MHR ! La bête noire du club auvergnat n’a, cette fois, pas trouvé la bonne recette pour s’offrir une sixième victoire consécutive à Marcel-Michelin, son terrain de jeu favori en déplacement depuis 2014. Revenus à égalité avant l’heure de jeu, les Cistes ne ramènent finalement aucun point (20-13). La faute, notamment, à une indiscipline particulièrement criante. Quoique pas toujours bonifiée par l’ASM, qui a manqué à trois reprises, en seconde période, l’occasion de prendre 10 points d’avance.

Dans une rencontre rude et parfois tendue, marquée par très peu d’envolées, Clermont a finalement trouvé la clé en changeant de rythme à l’approche de l’heure de jeu et une percée de Falatea, convertie en essai quelques secondes plus tard par Toeava et un crochet intérieur dévastateur à 5m de l’en-but des Cistes (58e). Malgré une réorganisation offensive avec le glissement d’Anthony Bouthier à l’ouverture - une formule qui a fait ses preuves ces dernières semaines - le MHR n’est guère parvenu à se montrer dangereux jusqu’au coup de sifflet final.

Montpellier revient puis cale

Six jours après avoir concédé le nul au GGL Stadium face à l’Union Bordeaux-Bègles, le XV de Xavier Garbajosa a semblé manqué d’un peu d’huile dans le moteur. Et de précision. En témoignent ces deux touches perdues, coup sur coup, dans les 5 dernières minutes. Dont une à 5m de l’en-but auvergnat. Des munitions gâchées dans une période où les coéquipiers de Benoit Paillaugue ont l’habitude de performer depuis le début de la saison, avec cinq essais (sur 14) marqués dans les 20 dernières minutes.

Oui mais voilà, Clermont, de son côté, a toujours gardé son en-but inviolé, en fin de match, depuis le début du championnat. Presque six ans après son dernier succès contre Montpellier dans son antre (février 2014), l’ASM a réussi à contenir sa bête noire et monte provisoirement sur le podium du Top 14. A huit jours d’un déplacement emballant à Chaban, forteresse de l’UBB.