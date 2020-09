"Je suis très content de rester, a déclaré le jeune joueur. Le club est en train de grandir et souhaite s'inscrire dans l'élite du rugby Français. Ma volonté est de grandir avec mon club de coeur". Yannick Bru, manager de l'Aviron bayonnais, se félicite de cette nouvelle : "On est très heureux car Aymeric est un enfant du club, c'est cohérent avec le projet que l'on porte. C'est un joueur très créatif qui va beaucoup nous apporter et qui va sur ses plus belles années de rugby. Le club a fait une pelouse hybride cet été qui correspond parfaitement à un joueur comme Aymeric. C'est un joueur qui va faire parler de lui dans les années à venir."