Entre un SUA tranchant quasiment tout le match et un MHR parfois absent, cet écart de 19 points au score final est apparu logique lors de la rencontre de 12h30. Le combat de l’agressivité, de la conquête et de la défense a tourné en faveur des hommes de Laussucq. Le reste a suivi.

Même si l’engagement a été ce fondement de ce succès suaviste, les trois essais (Saurs à la 11e, Lagarde à la 47e et Masilevu à la 81e) ont été signés des trois-quarts bien emmenés par Lagarde et Sadie. Avec beaucoup de punch et une certaine volonté de faire jouer après soi.

Deux sur quatre pour Agen

Parfois brillant sur certaines séquences du jeu prôné par l’entraîneur Xavier Garbajosa lors des trois premières journées, le MHR n’a pas eu le même éclat en Armandie malgré l’énergie de Bouthier ou le bel essai de Reilhac (26e). Il faut dire que pris sur les fondamentaux, les Héraultais n’ont aussi pas trouvé de solutions offensivement quand des maladresses les ont empêché d’avoir une certaine continuité du jeu.