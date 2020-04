Pour le patron du club toulousain, il paraît difficile de voir le Top 14 aller à son terme. "Je ne suis pas amateur de jeux de hasard. Évidemment que je voudrais reprendre mais quelles données objectives avons-nous sur le confinement ? Quel temps nous restera-t-il pour organiser des matchs ? Et puis surtout, les joueurs ne sont pas des machines avec un bouton "on" et "off".Il leur faut une préparation avant de pouvoir rejouer. Plus les jours avancent et plus l’hypothèse de disputer l'intégralité de la compétition s’éloigne. La solution de tout rejouer s'amenuise de jour en jour. Au premier confinement, on pouvait y croire. Avec le deuxième, ça devient compliqué. S’il y en a un troisième ou un quatrième, cela remettrait en cause l'intégralité de ces matchs. Je ne pense pas qu’il y ait une place immédiate pour l'annulation des compétitions mais c’est une situation qu’on doit imaginer", a-t-il affirmé dans les colonnes du quotidien d’Occitanie.

Le Stade toulousain occupait la 7e place du Top 14 avant l'arrêt du championnat le 13 mars. Il était également qualifié pour un quart de finale de la Coupe d'Europe contre la province irlandaise de l'Ulster, prévue le 5 avril au Stade Ernest Wallon.

